Április 5., péntek:





M4 Sport:

8.00: Forma-1, Japán Nagydíj, 2. szabadedzés

17.45: Labdarúgás, női Eb-selejtező, Magyarország-Azerbajdzsán, Szeged

20.00: labdarúgás, OTP Bank Liga, Újpest FC-ZTE FC



Sport 1

20.45: Labdarúgás, olasz bajnokság, Salernitana-Sassuolo



Sport 2

19.05: Baseball, MLB, New York Yankees-Toronto Blue Jays



Eurosport 1

15.30: Kerékpár, Baszk körverseny



Eurosport 2

22.00: Golf, PGA Tour, Texas Open, San Antonio



Arena 4

18.30: Labdarúgás, német másodosztály, Paderborn-Hertha BSC

20.30: Labdarúgás, német bajnokság, Eintracht Frankfurt-Werder Bremen



Match 4

21.00: Labdarúgás, francia bajnokság, Lille-Olympique Marseille



Április 6., szombat:



M4 Sport:

4.30: Forma-1, Japán Nagydíj, 3. szabadedzés

8.00: Forma-1, Japán Nagydíj, időmérő edzés

14.15: Labdarúgás, OTP Bank Liga, Fehérvár FC-Mezőkövesd Zsóry FC

17.00: Kézilabda, női Eurokupa, Magyarország-Ausztria, Győr

19.30: Labdarúgás, OTP Bank Liga, DVSC-MTK Budapest



M4 Sport+

14.00: Jégkorong, Erste Liga, döntő, 2. mérkőzés, FTC-Telekom - Corona Brasov

16.30: Labdarúgás, OTP Bank Liga, DVTK-Kisvárda

18.45: Vízilabda, E.ON férfi ob I, FTC-Telekom Waterpolo - Szolnoki Dózsa Praktiker

20.00: Kosárlabda, Zsíros Tibor férfi MK, elődöntő, NKA Universitas Pécs - NHSZ-Szolnoki Olajbányász



Sport 1

14.45: Labdarúgás, olasz bajnokság, AC Milan-Lecce

17.45: Labdarúgás, olasz bajnokság, AS Roma-Lazio

21.45: Labdarúgás, Spanyol Kupa, döntő, Athletic Bilbao-Real Mallorca



Sport 2

14.00: Lóverseny, Kincsem+ Tuti, ügetőfutamok, Kincsem Park

21.30: Kosárlabda, NBA, Los Angeles Lakers-Cleveland Cavaliers



Eurosport 1

15.00: Kerékpár, Baszk körverseny



Eurosport 2

19.00: Golf, PGA Tour, Texas Open, San Antonio



Spiler 1

13.20: Labdarúgás, angol bajnokság, Crystal Palace-Manchester City

15.50: Labdarúgás, angol bajnokság, Fulham-Newcastle United

18.20: Labdarúgás, angol bajnokság, Brighton-Arsenal



Spiler 2

15.50: Labdarúgás, angol bajnokság, Wolverhampton Wanderers-West Ham United



Arena 4

1:30: Autósport, NASCAR Truck Series, Long John Silvers 200

13.00: Labdarúgás, német másodorsztály, Hamburg-Kaiserslautern

15.00: Labdarúgás, német bajnokság, Heidenheim-Bayern München

18.00: Labdarúgás, német bajnokság, Borussia Dortmund-Stuttgart

20.30: Labdarúgás, német másodorsztály, Karlsruhe-St. Pauli



Match 4

1.00: Kosárlabda, NCAA, March Madness, női elődöntő

3.00: Kosárlabda, NCAA, March Madness, női elődöntő

13:30: Labdarúgás, angol másodosztály, Norwich City-Ipswich Town

16.00: Labdarúgás, angol bajnokság, Aston Villa-Brentford

18.00: Amerikaifutball, UFL, Memphis Showboats-San Antonio Brahmas

21:00: Labdarúgás, francia bajnokság, PSG-Clermont



Április 7., vasárnap:



M4 Sport:

7.00: Forma-1, Japán Nagydíj, futam

14.45: Labdarúgás, OTP Bank Liga, FTC-Paksi FC

17.30: Labdarúgás, OTP Bank Liga, Kecskeméti TE-Puskás Akadémia FC

20.00: Kosárlabda, Zsíros Tibor férfi MK, döntő



M4 Sport+

14.00: Röplabda, férfi Extraliga elődöntő, 3. mérkőzés, Fino Kaposvár - MAFC-BME

17.00: Kosárlabda, Zsíros Tibor férfi MK, bronzmérkőzés

19.00: Kézilabda, férfi NB I, FTC-Green Collect - MOL Tatabánya KC



Sport 1

12.15: Labdarúgás, olasz bajnokság, Frosinone-Bologna

14.45: Labdarúgás, olasz bajnokság, Monza-Napoli

18.00: Labdarúgás, olasz bajnokság, Cagliari-Atalanta

20.30: Labdarúgás, olasz bajnokság, Juventus-Fiorentina



Sport 2

0.00: Küzdősport, UFC, Marvin Vettori-Brendan Allen, Las Vegas

15.00: Kézilabda, német bajnokság, Bergischer HC-Eisenach

21.30: Kosárlabda, NBA, Dallas Mavericks-Houston Rockets



Eurosport 1

7:45: Atlétika, Párizs Marathon

10:30: Kerékpár, Párizs-Roubaix



Europsort 2

13.00: Motorsport, motokrossz vb, Szardínia, MX2, 1. futam

14.00: Motorsport, motokrossz vb, Szardínia, MXGP, 1. futam

16.00: Motorsport, motokrossz vb, Szardínia, MX2, 2. futam

17.00: Motorsport, motokrossz vb, Szardínia, MXGP, 2. futam

19.00: Golf, PGA Tour, Texas Open, San Antonio



Spiler 1

16.25: Labdarúgás, angol bajnokság, Manchester United-Liverpool



Arena 4

1:30: Autósport, NASCAR XFinity Series, DUDE Wipes 250, Martinsville

13.00: Labdarúgás, sokót bajnokság, Glasgow Rangers-Celtic Glasgow

15.00: Labdarúgás, német bajnokság, Hoffenheim-Augsburg

19.00: Labdarúgás, angol bajnokság, Tottenham Hotspur-Nottingham Forest

21.00: Autósport, NASCAR Cup Series, Cook Out 400, Martinsville



Match 4

0.09: Kosárlabda, NCAA, March Madness, férfi elődöntő

2.49: Kosárlabda, NCAA, March Madness, férfi elődöntő

13.00: Labdarúgás, francia bajnokság, Brest-Metz

15.00: Labdarúgás, francia bajnokság, Reims-Nice

18.30: Labdarúgás, angol bajnokság, Sheffield United-Chelsea

20.45: Labdarúgás, francia bajnokság, Nantes-Olympique Lyon