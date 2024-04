Dolmány Emma és Gyallai Zsombor a dobogó tetejére állhatott, Nemes Réka pedig negyedik helyezést szerzett. Edzőik, Némethné Csordós Rita és Nagy Nikolett elégedettek lehetnek.

„Dolmány Emma már tapasztalt versenyzőnek számít, tavaly is kijutott a világbanokságra. Gyallai Zsombor is lelkesen készült és nagyon szépen versenyzett, pedig nehéz volt a terep. Néhány héten belül kiderül, ezzel az eredménnyel milyen nagy versenyre kapnak meghívást. Zsombor korosztályában Európa-bajnokságot rendeznek, valószínűleg arra készülthet, Emma pedig újra kijuthat a világbajnokságra is” – tudtuk meg Nagy Nikolettől.

Dolmány Emma, Nemes Réka és Gyallai Zsombor.

„Több mint tíz éve atletizálok. Kipróbáltam a dobó- és ugrószámokat is, de igazából a futásban találtam meg az örömöt és a sikereket is. A közép- és hosszútávokat szeretem a legjobban. Ez eddig a legjobb eredményem és nagyon boldog vagyok, hogy ilyen jól sikerült ez a verseny. Pedig kemény terep volt, hét és fél kilométert futottunk, ötszáz méter volt a szintkülönbség. Mindig is az volt a vágyam, hogy bekerülök a válogatottba és erre most minden esélyem megvan. Nagyon szeretnék ott lenni a franciaországi Eb-n – mondta el a verseny után Gyallai Zsombor, a soproni Széchenyi-gimnázium tizenegyedikes tanulója.

„Nagyon meglepett, hogy nemcsak a korosztályomba hanem az U20-as korcsoportban is győzni tudtam. Pedig az időjárás nem volt kedvező, tikkasztó meleg volt” – számolt be a versenyről Dolmány Emma, aki a verseny után sem áll le, készül a még nagyobb versenyekre. A hegyifutók U18-as világbajnoksága előtt még megpróbáltatás vár a tizenhét esztendős atlétára: a korosztályos Európa-bajnokságra való kvalifikáció 2000 méter akadályon.

Hazánk legrégibb ma is működő egyesületének atlétái tehát korosztályuk legjobbjai között képviselhetik Sopront és az egyetemi klubot a nyári versenyeken.