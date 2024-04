A Svájc elleni győztes mérkőzést követően nem hazájába, Norvégiába, hanem Győr felé vette az irányt a norvég női kézilabda-válogatott. A Thorir Heirgeirsson vezette északi csapat egészen április 14-ig az Audi Aréna Győrben edz.

„Hosszú évek óta nagyon jó a kapcsolatunk az Audi-ETO csapatával, remekül tudunk együtt működni a győri kollégákkal. Rendszeres időközönként meg szoktuk látogatni a klubban játszó válogatott játékosokat, így a létesítményt is kiválóan ismerjük. Jelenleg öten is Győrben szerepelnek a nemzeti csapatból, akik közül hárman édesanyák is, így több indok is amellett szólt, hogy itt készüljünk. Svájcból könnyen el tudtunk ide utazni, ráadásul hazafelé is sokat jelent majd, hogy egyszerűen el tudnak utazni a játékosok klubjaikba” – nyilatkozta Thorir Heirgeirsson az Audi-ETO honlapján.

A norvég szövetségi kapitány kiemelte, hogy hosszú idő után nyílt lehetősége arra, hogy egy hétig zavartalanul készülhessen a nemzeti csapattal.

„Hét éve ez az első olyan hét, amikor szezon közben a teljes keret egy héten keresztül együtt tud készülni úgy, hogy nincs mérkőzés vagy bármely egyéb program számunkra. Vannak támadásban és védekezésben is olyan új dolgaink, amelyeket gyakorolni, fejleszteni szeretnénk. Itt most végre megvan erre az időnk és a lehetőségünk is" – mondta a szövetségi kapitány.

A norvég keretnek a győriek csapatkapitánya, Kari Brattset Dale, továbbá Stine Oftedal, Veronica Kristiansen, Emilie Hovden és Silje Solberg a tagja.