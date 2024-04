Audi-ETO-Kisvárda

Előzetes - Az Audi-ETO-ra a papírforma alapján könnyebb találkozó vár. A győri zöld-fehérek vasárnap 16 órakor a Kisvárdát fogadják. A tizennyolc napos válogatott program után, az Európa-bajnoki selejtezőkön és az olimpiai kvalifikációs tornákon elért sikereket követően a győriek kellő önbizalommal vághatnak neki a klubidény utolsó szakaszának.

„Mindenki nagyon boldogan tért vissza a klubhoz a válogatottól, hiszen valamennyien kijutottunk az olimpiára. Nagy szó, hogy az ETO minden játékosa a legjobbak között szerepelhet. Úgy látom, a lányok rendkívül motiváltak és elkötelezettek a két kifejezetten kemény BL-negyeddöntő előtt. Az életükért küzdő csapatok, mint a Kisvárda, mindig veszélyesek, ezért mindenekelőtt tisztelettel kell bánnunk az ellenféllel. Mindazonáltal ez a találkozó arról is szól majd, hogy olyan elemeket hajtsunk végre, amelyeket az edzéseken gyakoroltunk, mióta elkezdtem a csapattal a munkát, és élesben is kipróbáljuk a különböző formációkat, játékrendszereket” – mondta a találkozó kapcsán vezetőedzőnk, Per Johansson.