Gyirmót FC Győr II– Caola SC Sopron

Gyirmót, Alcufer Stadion, 11 óra. V.: Szalai L.

Magabiztos, 5–1-es győzelmet arattak a múlt héten a Kelen ellen Ördög József tanítványai, akik győzelmi esélyekkel várhatják a vármegyei riválist.

„Masszív csapat lett a Sopron, emiatt is jó mérkőzésre számítok. Az ilyen rang­adók mindig háromesélyesek, de a győzelem szándékával megyünk ki a játéktérre” – fogalmazott a találkozó kapcsán a gyirmóti szakvezető.

Múlt vasárnap nagyot küzdött és győzött a Puskás II ellen Bücs Zsolt legénysége, amely jó formában utazhat Győrbe s okozhat kellemetlen perceket a kék-sárgáknak.

„Bármennyire is jól sikerült eddig számunkra a tavasz, továbbra is kiélezett a küzdelem és helyzetünk a csoportban, így kemény mérkőzésre számítok ezúttal is. Jó csapat az ellenfelünk, nem véletlenül áll előttünk a tabellán, ám a megfelelő taktikával szeretnénk pontot, pontokat szerezni, s jó hangulatban hazatérni” – emelte ki a soproniak edzője.

Budaörs–ETO Akadémia

Budaörs, 17 óra. V.: Molnár R.A győri akadémisták a zalaegerszegi fiókcsapat elleni siker után nagyobb önbizalommal várhatják a középmezőnyben lévő Budaörs elleni összecsapást, a Szekeres Adrián edzette fiatalok idegenbeli pontszerzése így nem lenne meglepetés.

Tatabánya–Csorna

Tatabánya, Grosics-stadion, 17 óra. V.: Muhari.Nincs könnyű helyzetben a legutóbb, szünet után már jól játszó, ám hazai pályán vereséget szenvedő Csorna, hiszen a sereghajtónak a listavezető Tatabánya otthonában kellene helytállnia.

A forduló további párosítása, vasárnap: Puskás Akadémia II–Komárom 11.00. III. ker. TVE–ZTE II, Balatonfüred–Haladás-MÁV, Bicske–Kelen SC, Dorog–Veszprém 17.00.

A bajnokság állása