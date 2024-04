A négy közé jutásért játszott a SMAFC 1860 Soproni Egyetem férfi kosárlabdacsapata az NB I/B Zöld csoportjában az Agrofeed UNI Győr ellen, és az első meccset a győriek nyerték. De a hazai pályán játszott visszavágón tartalékos kerettel, a meghatározó játékosok nélkül is bravúros játékkal tudtak nyerni a soproni fiúk.

– Mindent megtett a csapat a győzelemért az esélyesebbnek tartott győriek ellen, pedig a vendégek is küzdöttek. Az utolsó percben Rátvay Tamás a félpályáról dobott egy kosarat, a mérkőzés utolsó másodpercében pedig Csátaljay Barna a palánk síkja mögül, szinte lehetetlen szögből dobott kosarat. A mindent eldöntő harmadik meccsen pedig Schöll Richárddal kiegészülve már az első negyedben elhúztunk, és végig tartani is tudtuk az előnyünket. Bár többször igyekezett felzárkózni az UNI Győr, mi nyertünk, így a Zöld csoportban a legjobb négy közé kerültünk – számolt be az izgalmas csatákról Horváth József, a SMAFC elnöke.

A csapat ezzel megismételte a tavalyi bravúrt, és újra elődöntőt játszhat. Az örömteli hírbe azonban csúnyán belenyúlt az élet. A vasárnapra kiírt mérkőzést a szövetség a tiszaújvárosiak kérésére szombatra módosította...

– Április eleje óta tudni lehetett a meccsnapokat. Pénteken délután kaptuk az értesítést, hogy a tiszaújvárosi csapatnak nem áll rendelkezésére a csarnok, ezért a mérkőzést szombaton kell lejátszani. Hiába jeleztük, hogy ez nekünk nem megfelelő időpont. A vasárnapra készültünk, ezért szombaton a legtöbben dolgoznak vagy máshol kell helyt állniuk, de nem fogadták el az indokainkat. Nagyon nehéz helyzet állt elő, még buszt és sofőrt is alig lehetett néhány óra alatt szerezni, arról nem beszélve, hogy a csapat fele tud csak elutazni – mondta el az elnök.

Horváth József szerint ez egy majdnem lehetetlen küldetés, de azzal is tisztában van, hogy a SMAFC kosarasai szívvel-lélekkel fognak játszani és legjobb tudásukat viszik a csaknem négyszáz kilométerre lévő Tiszaújvárosba.

Farkas Dávid vezetőedző sem a szokott nyugodt optimizmusával nyilatkozott a mérkőzés előtt.

– A Tiszaújváros erős csapat, ráadásul hosszú utunk lesz, és éppen csak ki tudunk állni. Isteni csoda kell már egy szoros mérkőzéshez is, de a fiúk korábban is megmutatták, nem ismernek lehetetlent a pályán. Mentálisan nagyon nehéz helyzetbe kerültünk, néhány óránk van csak feldolgozni ezt a sokkot, és túllépni rajta – mondta Farkas Dávid.

A vezetőedző szerint már a négy közé jutás is óriási bravúr volt a tartalékos kerettel, de meghozta az eredményt a sok munka.

Vasárnap teljes kerettel tudtunk volna játszani, erős, ütőképes csapat utazott volna, minden bizonnyal éremért. A sors súlyos akadályokat gördített elénk, de a sportban minden lehetséges, még a lehetetlen legyőzése is. Mi meg fogjuk próbálni!

– ígérte Farkas Dávid vezetőedző.

Akármi is lesz a tiszaújvárosi mérkőzés vége, a SMAFC kosarasai idei teljesítményükkel igazolták vezető helyüket a B csoportban. Ezt már semmi sem veheti el tőlük, ott vannak a legjobb négy csapat között.

A párharc második meccse április 24-én, 18 órakor lesz a soproni Krasznai-csarnokban, míg az esetleges harmadik összecsapás április 27-én, 18 órakor kezdődik.