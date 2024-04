A soproniak helyzete nem túl rózsás, hiszen három játékosuk, Papp Klaudia, Böröndy Vivien és Beatrice Mompremier is ott volt a hongkongi 3x3-as olimpiai selejtezőn, melyen nemsikerült kvótát szerezni. A közös munkát tovább nehezítette, hogy a felnőttkeretben nagy számmal szereplő juniorjátékosokra péntektől vasárnapig a pécsi országos döntőn vár komoly feladat, ahol a végső győzelem egyik esélyeseként lépnek pályára, így ők külön is készültek az elmúlt időszakban.

Jelena Brooks, a zöld-sárgák egyik legrutinosabb játékosa így várja a párharcot: – Igazából csak négyen edzettünk sokáig, most szerdán voltunk először teljes létszámban. Sok időnk nincs, de nyomás nélkül játszhatunk. Fontos lesz a védekezés, megpróbáljuk ugyanúgy, mint a Magyar Kupa-döntőben, az ellenfél erősségeiből felkészültünk, ha sikerül őket most is megakadályozni abban, hogy a saját akaratukat ránk tudjuk erőltetni, akkor van esélyünk a bravúrra.