A dobogós helyezésekért folyó küzdelemben igazi hatpontos mérkőzés elé néztek a kilátogató nézők. Az első félidő első felében két lipóti helyzet alakult ki, de Szebényi mindkét alkalommal védeni tudott. A 38. percben megszerezte a vezetést a vendégcsapat, egy beívelt szabadrúgás után a hosszúról visszafejelt labdára jól érkezett az NB II-es keretből visszajátszó Pukhtieiev, aki a kapuba fejelt. 0–1. A 40. percben Szimhardt került helyzetbe, de a jól záró Szebényi mellett a kapu mellé lőtt. A 43. percben jól ugratták ki Pukhtieievet, aki elgurított a tehetetlen hazai kapus mellett. 0–2. A második félidőben negyedóra elég volt a hazaiaknak, hogy kiegyenlítsenek. Először az 52. percben Samodai használta ki az egyik vendégvédő hibáját, majd egy lövőcsel után a kapuba lőtt. 1–2. Az 58. percben kellett Czanik szemfülessége is az egyenlítéshez, mert egy megítélt szabadrúgást gyorsan elvégzett, mellyel kiugratta a bal oldalon Dávidot, aki góllal fejezte be a támadást. 2–2. A 63. percben bal oldali beadás után Varga Zsombor fejelt a kapu fölé, a 78. percben pedig egy hazai támadás végén a felső kapufán csattant a labda. A 82. percben megszerezte a vezetést a hazai csapat: Varga Zsombor erőszakosságának köszönhetően labdát szerzett a mezőnyben, pontosan passzolt középre Dávid Leventének, aki értékesítette a helyzetet. 3–2.

Az első félidőben a vendégek, a másodikban a hazaiak domináltak. Utóbbiak győzeleméhez kellett a második félidei lelkes és akaratos játék, melyet a végén a hazai szurkolók vastapssal jutalmaztak.

Jók: Baranyai, Posta, Pintér M., Dávid, Varga Zs. ill. Sipos.

Tenk Balázs: – Létfontosságú győzelem, annak ellenére, hogy a csapatból nélkülözhetetlennek vélt játékosok hiányoztak. Szurkolótáborunk jelentős hangerejével nőtt csapatunk magabiztossága. A győzelem nulla-kettőről is teljesen megérdemelt.

Szabados Gábor: – Az első félidőben azt csináltuk, amit megbeszéltünk, viszont a másodikban érthetetlen módon visszaestünk, és ennek meg is lett az eredménye.

DAC Nádorváros–Ménfőcsanak 0–1 (0–0)

Győr, 150 néző. V.: Krasznai R.

DAC: Kiss A. – Szokolics, Széles, Matyi (Gerencsér M.), Béli, Bartalos (Csonka), Forgó (Sainza), Gál (Ábrahám), Pintér D., Bata, Németh B. Edző: Mayer János.

Ménfőcsanak: Varga R. – Maksimchuk, Kalmár, Béres, Németh Á., Szabó P. (Németh A.), Fekete Sz., Bergendi, Buruzs (Tóth E.), Gerencsér P. (Kelemen M.), Horváth A. Edző: Nemes Ferenc.

Gsz.: Bergendi.

Kitűnő játékvezetés mellett két hasonló képességű csapat helyzet nélküli első félidőt produkált. A második játékrészben az egyetlen helyzetét kihasználó Ménfőcsanak elvitte a három pontot.

Jók: Pintér D., Széles, Gerencsér M., ill. Bergendi, Horváth A., Kalmár.

Mayer János: – Csináltuk-csináltuk, ami dicséretes, de nagyon sok hibával játszottunk, és egygólos mérkőzésen végül alulmaradtunk.

Nemes Ferenc: – Kitűnő játékvezetés mellett, szép időben, jó pályán csak a három pontnak örülhetünk.

Üstökös FC Bácsa–Győrújfalu 4–1 (3–0)

Győr, 100 néző. V.: Varga D.

Bácsa: Kürnyek – Halász M., Szabó Z., Gelencsér (Nagy M.), Rigó, Kalmár B. (Bartossik), Serfőző (Reizinger), Sipos (Bányai), Szabó B., Pasztendorf, Ferenczi. Edző: Germán Ferenc.

Győrújfalu: Tréger – Kovács D., Kutich, Farkas P. (Dittrich), Bartalos (Nagy M.), Szekeres (Pusztai), Farkas T., J. Nagy H., Takács M., Simay, Jaczkó. Edző: Pozsonyi Márk.

Gsz.: Kalmár B., Serfőző, Gelencsér, Rigó, ill. Takács M.

A jobb játékerőt képviselő hazai csapat magabiztos győzelmet aratott a sportszerűen küzdő vendégek ellen.

Jók: Pasztendorf, Serfőző, Rigó, Halász M., ill. Takács M., Kutich.

Germán Ferenc: – Kiváló első félidőt produkáltunk, a meccs végkimenetelét sikerült is eldöntenünk. A második már nem úgy sikerült, ahogy szerettük volna, de a lényeg a három pont megszerzése.

Pozsonyi Márk: – Nem volt meg a kellő agresszivitás a csapatban, különösen az első félidőben, így nem tudtuk megnehezíteni a Bácsa dolgát.

Hegykő–Koroncó 0–2 (0–0)

Hegykő, 350 néző. V.: Erdélyi B.

Hegykő: Majer P. – Kóczán M., Kóczán B., Galambos, Halász M., Ratatics, Nyerges M., Nyerges G., Bertha, Holzmann (Vörös), Bokán. Edző: Bojan Lazic.

Koroncó: Kiss G. – Nagy P., Csete (Bodó), Veller, Szabó Zs. (Horváth D.), Molnár M., Bieder, Lampert (Horváth R.), Vörös-Torma, Görcs, Molnár T. Edző: Makkos Tamás.

Gsz.: Nagy P., Veller.

Jó iramú mérkőzésen egy vitatható 11-es eldöntötte a végkimenetelt.

Jók: Bertha, Galambos, Nyerges G., Nyerges M., ill. Bieder, Molnár M., Molnár T., Nagy P., Csete.

Bojan Lazic: – Jó mérkőzést játszottunk, de sajnos a tizenegyes megpecsételte a sorsunkat. Büszke vagyok a játékosaimra, nem érdemeltünk vereséget.

Makkos Tamás: – Nehezen tudtuk feltörni a szervezetten védekező hazai csapat védelmét. Türelmes játékunk azonban győzelmet ért.

Abda-VVFK Bau–Davita-Gönyű 4–1 (2–0)

Abda, 200 néző. V.: Imre.

Abda: Polócz – Tóth K., Korsós (Szűcs G.), Éri (Magyar P.), Kerékgyártó, Maidics (Kovács B.), Peczár (Vígh N.), Babayigit, Visy, Balogh L., Kovács Á. Edző: Knauz Csaba.

Gönyű: Rom – Szilvágyi (Kovács Á.), Kovács K. (Altrichter), Balog Z., Koncsag (Vedres), Tarcsa, Puter (Fodor), Milos, Kertész, Bodó (Varga P.), Varga Zs. Edző: Harcz István.

Gsz.: Balogh L., Peczár, Éri, Visy, ill. Kovács Á.

Az abdai csapat a mérkőzés egészén dominálva, kontroll alatt tartva a játék menetét, olykor tetszetősen futballozva megérdemelten gyűjtötte be a három pontot.

Jók: mindenki, ill. senki.

Knauz Csaba: – Remélem, ez a mérkőzés kellő önbizalmat ad játékosaimnak, hogy a Keglovich-kupában sikerrel vegyük a fontos akadályt. Szeretném, ha szerdán minél többen buzdítanák a csapatot.

Harcz István: – Gyámoltalanul és tűz nélkül játszottunk, sajnos ezzel a hozzáállással más végeredmény nem is születhetett.

Kapuvár–Mezőörs 0–3 (0–1)

Kapuvár, 550 néző. V.: Horváth M.

Kapuvár: Csáktornyai – Horváth P., Szűcs A. (Sárándy), Kalmár D., Rózsavölgyi (Eckhardt), Tar (Bleonit), Németh L. (Bognár-Barzsó), Purt (Böcskör), Kapa Martin, Kapa Márkó, Póczik. Edző: Varga Péter.

Mezőörs: Somogyi – Böröczky, Kelemen M., Debreceni, Kerékgyártó (Kreicz), Venczel, Vadász, Tóth L., Végh T., Tóth M. (Szántó), Nagy K. (Proceller). Edző: Bohner Roland.

Gsz.: Venczel, Végh T., Proceller.

A vendégcsapat bebizonyította, hogy kimagaslik ebből az osztályból.

Jók: Tar, Németh L., Kapa Martin, ill. Debreceni, Proceller, Végh T., Venczel.

Varga Péter: – A mérkőzés végére kijött a két csapat közötti különbség, de az első félidei játékért megdicsérem a csapatot, mert a megye egyik legjobb csapata ellen jól játszottunk.

Bohner Roland: – Kár az első félidőért, a második játékrészben aztán már kreatívan játszottunk, és ennek meg is lett az eredménye. Fontos idegenbeli győzelmet arattunk.

