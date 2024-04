Közepes iramban indult a mérkőzés, még a hűvös idő sem sarkallta sok futásra a játékosokat. Az első negyedóra végén egy eladott labdával Buruzs egyedül vezette a kapusra a labdát, de gyatrán a kapu mellé lőtt. Az ellentámadások során a bácsai csatárok is hasonló hibákat vétettek. Felejthető félidőt hagytak maguk mögött a csapatok. Szünet után aztán két perc sem telt el, amikor egy bal oldali szöglet után Nagy M. 5 méterről a bal alsó sarokba fejelt. 0–1. Ezt követően Feketének volt egy remek szabadrúgása, amelyet a kapus a jobb felső sarok elől ütött ki. A 61. percben egy jobb oldali vendégtámadás végén Rigó 10 méterről a bal alsó sarokba lőtt. 0–2. Ezt követően a Bácsa nyugodtan múlatta az időt, mindkét csapat cserékkel is próbálkozott, de az eredmény már nem változott. Közepes iramú és színvonalú mérkőzésen a kapu előtti határozottságával a Bácsa megérdemelten szerezte meg a győzelmet.

Jók: senki, ill. Kürnyek, Serfőző, Nagy M., Bagó.

Nemes Ferenc: – Az első félidőben kihagyott helyzeteink miatt megint magunkat vertük meg.

Germán Ferenc: – A küzdelmes meccsen várható volt, hogy amelyik csapat az első gólt rúgja, az megnyeri a mérkőzést. Szerencsére ez nekünk sikerült, ezért gratulálok a csapatnak.

Győrújfalu–Hegykő 1–1 (0–1)

Győrújfalu, 150 néző. V.: Bálintfi.

Győrújfalu: Tréger – Kovács D. (Pusztai), Németh M., Kutich (J. Nagy), Farkas P. (Dittrich), Bartalos (Tóth H.), Szekeres K., Nagy M., Farkas T., Takács M., Simay. Edző: Pozsonyi Márk.

Hegykő: Majer – Kóczán M., Kóczán B., Galambos, Halász M., Mészáros D., Zombó, Nyerges, Fényes, Bertha, Török D. (Ratatics). Edző: Bojan Lazic.

Gsz.: Szekeres K., ill. Kóczán M.

Küzdelmes, ellentétes félidőket követően reális döntetlen született.

Jók: Tréger, Kovács D., Farkas T., Szekeres K., ill. Fényes G., Halász M., Zombó M.

Pozsonyi Márk: – Közepes első, ám kiváló második félidőt láttam csapatomtól. Úgy gondolom, abszolút rászolgáltunk az egy pontra.

Bojan Lazic: – Gólokkal nyerhettünk volna. A második félidőben a hozzáállással elégedetlen vagyok, de az egy ponttal viszont elégedett.

Lipót Pékség–DAC Nádorváros 3–0 (1–0)

Lipót, 150 néző. V.: Köves.

Lipót: Hilmer – Monda, Gergely, Deákovits (Tankovics), Gaál-Horváth, Borsodi, Szimhardt, Mayer, Czingráber (Wurm), Gáncs (Kocsis G.), Sipos. Edző: Borbély Attila.

DAC: Kiss A. – Szokolics (Sainza), Széles, Béli, Forgó (Demeter), Gál M., Pintér D., Bata, Gerencsér, Németh B., Csonka. Edző: Mayer János.

Gsz.: Gaál-Horváth, Gáncs, Borsodi.

Az első félidő közepén érett góllá a lipóti fölény, Gaál-Horváth egy kapusról kipattanó labdát vágott a hálóba. A második félidő közepén a hazai csapat egy szép átlövésgóllal megduplázta előnyét, majd a mérkőzés hajrájában Borsodi egy formás támadás végén beállította a 3–0-s végeredményt.

Sportszerű mérkőzésen magabiztos lipóti győzelem született a szimpatikus vendégek ellen.

Jók: Gál-Horváth, Gáncs, ill. Széles, Pintér, Bata.

Borbély Attila: – Teljesítettük a kitűzött célunkat, és végre begyűjtöttük a számunkra nagyon fontos három pontot.

Mayer János: – Tisztességesen csináltuk az egész mérkőzésen a megbeszélteket, de a jobb képességű hazai csapat ennyivel megérdemelten nyert.

Vitnyéd–Győrújbarát 3–1 (2–1)

Vitnyéd, 200 néző. V.: Fehér V.

Vitnyéd: Germán M. – Sulyok (Szakács M.), Szalai András, Németh M., Tamás A. (Kleizer), Papp R., Varga G., Nyakas, Szalai Attila (Domján), Pankotai, Horváth A. Edző: Kiss Ákos.

Győrújbarát: Koncz – Rácz Z. (Varga J.), Varga R., Czanik, Gál I., Dávid, Buza (Szabó Sz.), Varga Zs., Posta, Baranyai, Samodai (Tórh P.). Edző: Tenk Balázs.

Gsz.: Németh M., Tamás A., Papp R., ill. Gál I.

Kiállítva: Baranyai (94.).

A mérkőzés elején a vendégek akarata érvényesült és vezetéshez is jutottak. A 20. perc után a hazaiak fokozatosan átvették a mérkőzés irányítását és megérdemelt győzelmet arattak. Az akarat, a küzdeni tudás és a csapategység eredményezte a három pontot a Vitnyédnek, amelyekre a szerdai kupaelődöntőben is szüksége lesz.

Jók: mindenki, ill. Varga R., Posta, Czanik.

Kiss Ákos: – Teljesen megérdemelt győzelmet arattunk! A játékosaink maximálisan „odatették” a szívüket a pályára.

Tenk Balázs: – Amennyire büszke voltam a múlt héten, annyira szégyellem magam most.

Davita-Gönyű–Kapuvár 2–1 (1–1)

Gönyű, 150 néző. V.: Csávás.

Gönyű: Rom – Kovács K., Balog Z. (Fodor), Varga P., Gere, Koncsag (Kovács Á., Vedres), Puter, Milos (Böcz), Kertész, Bodó, Varga Zs. (Szilvágyi). Edző Harcz István.

Kapuvár: Kóczán – Horváth P. (Kapui), Szűcs A., Kalmár (Varga T.), Rózsavölgyi, Tar (Sárándy), Németh L., Árki, Purt, Kapa Márkó, Kapa Martin. Edző: Varga Péter.

Gsz.: Balog Z., Gere, ill. Németh L.

A két gödörben lévő csapat mérkőzésén a vendég Kapuvár mezőnyfölénye ellenére a hazaiak lelkes és taktikus játéka meghozta az eredményt.

Jók: Gere, Kertész, Bodó, ill. Németh L., Kapui.

Harcz István: – Az alázat és az akarat diadala volt ez a győzelem. Ha így játszottunk volna tavasszal, akkor több pontunk lenne. Végre megmutatta a csapat, hogy tud küzdeni is.

Varga Péter: – Gratulálok az ellenfélnek, mi ötször annyi helyzetből sem tudtunk több gólt szerezni. Fiataljainknak gratulálok a helytálláshoz, viszont szégyellhetjük magunkat a mutatott játék miatt.

Koroncó–Abda-VVFK Bau 3–0 (1–0)

Koroncó, 300 néző. V.: Héra.

Koroncó: Kokas – Bodó (Kovács Á.), Molnár M. Csete, (Horváth R.), Veller, Sipőcz, Szabó Zs., Nagy P., Bieder, Lampert, Görcs, Molnár T. (Domján). Edző: Makkos Tamás.

Abda: Takács B. – Tóth K., Korsós, Éri, Kerékgyártó (Kovács B.), Maidics (Vígh), Peczár, Babayigit, Visy, Balogh L. (Wágenhoffer), Kovács Á. Edző: Knauz Csaba.

Gsz.: Nagy P. (2), Szabó Zs.

Küzdelmes mérkőzésen a helyzeteit jobban kihasználó hazai csapat megérdemelten nyerte meg a mérkőzést.

Jók: Görcs, Nagy P., Szabó, Horváth R., ill. mindenki.

Makkos Tamás: – Küzdelmes mérkőzésen egyéni villanásainknak köszönhetően tudtuk megnyerni a mérkőzést.

Knauz Csaba: – Az eredmény nem tükrözi hűen a mérkőzés végeredményét. Úgy gondolom, hogy játékban felülmúltuk a hazaiakat. Gratulálok az egész csapatnak az egy hét alatt lejátszott három mérkőzésen mutatott teljesítményhez.

A bajnokság állása