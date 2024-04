A Merkanil Bank Liga, NB II jelenlegi kiírásából még nyolc forduló van hátra. A táblázatot a Nyíregyháza vezeti 7 pontos előnnyel az egyaránt 51 pontos ETO és Vasas előtt. Az ETO kettővel több győzelmet aratott, mint a fővárosi piros-kékek, ennek köszönhetően állnak a második helyen a Vasas előtt, mögöttük 6 ponttal lemaradva a Szeged a negyedik helyezett.

Az első három helyezett hátralévő mérkőzései:

Nyíregyháza: Pécs (otthon), Kazincbarcika (idegenben), Vasas (o), Ajka (i), Gyirmót (o), BVSC (i), Csákvár (o), Kozármisleny (i).

ETO: Soroksár (o), Budafok (i), Szeged (o), Mosonmagyaróvár (i), Pécs (o), Kazincbarcika (i), Vasas (o), Ajka (i).

Vasas: Csákvár (i), Kozármisleny (o), Nyíregyháza (i), Tiszakécske (o), Honvéd (i), Haladás (o), ETO (i), Soroksár (o).

Az előny birtokában a szabolcsiak feljutását sokan már biztosra veszik, az ETO és a Vasas közül pedig némileg a győriek sorsolása tűnik könnyebbnek.

Ezt várják a sportvezetők

Bolla Péter, az MLSZ Győr-Moson-Sopron megyei igazgatóság társadalmi elnöke:

-Drukkolok az ETO-nak, nagyon szeretném, ha kiharcolná a feljutást, mert az ETO-nak az NB I-ben a helye! A bajnokság utolsó előtti fordulójában rendezik Győrben a Vasas elleni rangadót, jó lenne, ha addigra már eldőlne a feljutás kérdése az ETO javára és nem arra az egy mérkőzésre lenne kihegyezve, mert az ilyen meccseken mindig nehezebb teljesíteni.

Klement Tibor, a SERCO UNI Győr ügyvezetője:

- Megérzésem szerint a Nyíregyháza és az ETO jut fel az NB I-be az idény végén. Ezt arra alapozom, hogy a Nyíregyháza elég kiegyensúlyozott teljesítményt nyújt, az ETO-n pedig látszik, hogy egyre jobb az együttműködés az új edzővel, ezáltal sikeresek lehetnek. A Vasasnak hullámzó a játéka és az eredményessége is.

Dr. Soós Imre, a Magyar Asztalitenisz Szövetség alelnöke:

- Ugyan sportágat váltottam, de nyilván figyelemmel kísérem a labdarúgás történéseit. A kérdésre adott válaszomnak nyilván van érzelmi oldala, ez alapján azt mondom: a Nyíregyháza mellett az ETO fog feljutni az élvonalba. Ha szakmai szempontból nézem, akkor is ezt gondolom, már csak azért is, mert az ETO-nak könnyebb a sorsolása, mint a Vasasnak és ez is számíthat a bajnoki hajrában.

Győr Béla, a Magyar Olimpiai Akadémia főtitkára:

- A Nyíregyháza lépéselőnyben van a többiekkel szemben, szerintem biztos feljut. Az ETO és a Vasas vetélkedik majd a másik NB I-et jelentő helyért.Az ETO helyzeti előnyben van azzal, hogy kettővel több meccset nyert meg eddig, mint a Vasas. Könnyen elképzelhető, két nagy hagyományokkal rendelkező vidéki fellegvárral több lesz jövőre az élvonalban.