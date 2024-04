A magyar szövetség szerdai tájékoztatása szerint Sós Csaba szövetségi kapitány az egyes távokon az előző, római Eb 8. időeredményeit szabta meg kritériumként, azaz csak olyan indulhat júniusban, akinek elvi esélye van a döntős szereplésre. Ez alapján 15 férfi és 18 női versenyző került be az utazó keretbe a kontinensviadalra, amely az utolsó lehetőség az olimpiai szintidők teljesítésére.

A szakember elárulta, minden váltóban indulnak a magyarok, ezek végleges összeállítása a helyszínen dől el, illetve az is, hogy mindenki élni kíván-e az összes rajtlehetőséggel.

A listán ott van az olimpiai bajnok Milák Kristóf is, aki egy év "szünet" után a múlt heti országos bajnokságon versenyezett újra. A kontinensviadalon ugyanabban a hat számban bizonyíthat, mint a Duna Arénában, azaz 50, 100 és 200 gyorson, valamint pillangón. A világ- és Európa-bajnok Kós Hubert továbbra is csak az olimpiára készül, így az előzetes megállapodás értelmében kihagyja a kontinensviadalt.

Sós Csaba az M1 aktuális csatornának elmondta, "nem volt kérdés", hogy Milák ott lesz az Eb-csapatban, ugyanakkor majd ő dönti el, hogy például a gyorsúszó számokat vállalja-e a viadalon.

A háromszoros olimpiai bajnok Hosszú Katinkával kapcsolatban a kapitány megjegyezte, 400 méter vegyesen volt meg az indulási szintje, de a hazai rangsorban négyen is megelőzték, így nem került be a csapatba.

A szakember hozzátette, véleménye szerint az Európa-bajnokság utolsó napjáig még két-három versenyző úszhat olimpiai szintet, név szerint Mihályvári-Farkas Viktóriát és Ábrahám Minnát említette. Mint mondta, a váltóban szereplő tartalékokkal együtt körülbelül 25 fős medencés csapatra lehet majd számítani a párizsi játékokon.

Az Európa-bajnokságon egy-egy távon akár négy versenyző is indulhat egy nemzetből, de a középdöntőbe (400-as és hosszabb távokon a fináléba) csak a két legjobb juthat tovább.

A nyíltvízi csapat maximális létszámban érkezik a szerb fővárosba - négy-négy férfi és női indulóval -, ahol ismét műsoron lesz a 25 km, azaz hét versenyben lehet rajthoz állni.

A magyar medencés csapat

férfiak (15)

Gálicz László (400, 800, 1500 gyors)

Holló Balázs (400 gyors, 200 pillangó, 200, 400 vegyes)

Jászó Ádám (50, 100 hát)

Kovács Attila (200 gyors)

Kovács Benedek (50, 100, 200 hát)

Márton Richárd (100, 200 pillangó, 200 gyors)

Mészáros Dániel (100 gyors)

Milák Kristóf (50, 100, 200 pillangó, 50, 100, 200 gyors)

Németh Nándor (50, 100, 200 gyors)

Telegdy Ádám (50, 100, 200 hát)

Török Dominik (200 pillangó, 200, 400 vegyes)

Sárkány Zalán (400, 800, 1500 gyors, 400 vegyes)

Szabados Bence (50, 100 gyors)

Szabó Szebasztián (50, 100 gyors, 50 pillangó)

Zombori Gábor (200, 400 vegyes, 200 mell)

nők (18)

Ábrahám Minna (50, 100, 200 gyors)

Békési Eszter (100, 200 mell)

Burián Katalin (50, 100, 200 hát)

Fángli Henrietta (50, 100 mell)

Flück Nóra (400, 800, 1500 gyors)

Hatházi Dóra (200 pillangó)

Jackl Vivien (1500 gyors, 400 vegyes)

Jakabos Zsuzsanna (200 pillangó, 400 vegyes)

Kapás Boglárka (400, 800 gyors, 200 pillangó, 400 vegyes)

Késely Ajna (400, 800, 1500 gyors)

Komoróczy Lora (50, 100 hát, 50, 100 pillangó)

Mihályvári-Farkas Viktória (1500 gyors, 400 vegyes)

Molnár Dóra (100, 200 hát)

Pádár Nikolett (100, 200 gyors)

Sebestyén Dalma (200 pillangó, 200 vegyes)

Senánszky Petra (50, 100 gyors)

Szabó-Feltóthy Eszter (200 hát, 200 gyors)

Ugrai Panna (100, 200 gyors, 100 pillangó)

A magyar nyíltvízi csapat:

férfiak:

Betlehem Dávid, Gálicz Péter, Hambardzumyan Arshak, Rasovszky Kristóf

nők

Balogh Vivien, Fábián Bettina, Szimcsák Mira, Olasz Anna