Már azt sem könnyű eldönteni, hálátlan vagy hálás feladat-e a női kosárlabda-válogatott kapitányi pozícióját átvenni! Egyrészt biztosan nem könnyű, hiszen az elmúlt szűk egy évben káprázatos eredményeket ért el a magyar csapat, negyedik lett az Eb-n, majd egyetlen gyűrűről kipattanó labdával maradt le az olimpiáról. Másrészt egy jó korban lévő, komoly potenciált felmutató társaságot hagy utódjára Székely Márton exkapitány.

“Majd utólag megmondom, hálás volt-e” - mondta nevetve Völgyi Péter, a frissen kinevezett szövetségi kapitány a molcsapat.hu-nak. “Mindenesetre nagy megtiszteltetés és komoly feladat, büszkén vállaltam el a felkérést, és azon leszek, hogy hasonló sikereket érjünk el együtt a lányokkal.”

KLUBEDZŐ ÉS KAPITÁNY

A női kosárlabda-válogatott kispadját kifogástalan pedigrével rendelkező szakember veszi át. Völgyi, aki tavaly az év edzője volt hazánkban, férfi csapataival bajnok és kupagyőztes volt, 2017 óta a női U18-as válogatott kapitánya, 2019-ben még messzebb jutott a korosztályos Európa-bajnokságon, mint Székely a felnőttekkel, hiszen döntőt játszhatott. Völgyinél jobb rálátása a közvetlen utánpótlásra talán senkinek nincs.

Völgyi és Székely helyzete között van némi párhuzam, hiszen Székely egy az utolsó percig nagyszerűen alakuló olimpiai selejtező végén maradt hoppon a csapatával, Völgyi pedig az egészen kiváló szezont produkáló DVTK vezetőedzőjeként csúszott le kevéssel az Euroliga négyes döntőjéről. Szégyenkeznivalója egyik szakembernek sincs, és Völgyi jövőre is nekifuthat a feladatnak, hiszen a kapitányi teendői mellett a diósgyőriek edzője is marad.

“További hasonlóság, hogy a közvélemény, a szurkolók és a szövetség, illetve a mi esetünkben a klub is komoly elvárásokat támasztott a lányok felé, akik közül sokan még nem voltak ilyen helyzetben."Ezeket a pillanatokat meg kell élni, elsőre csak keveseknek sikerülnek az ilyen hatalmas ugrások, de biztos vagyok benne, hogy a DVTK és a válogatott játékosai is sokat épülnek a történtekből.”

“A klubok és a válogatott sokszor van hatással egymásra. Például a válogatott meccseken is több játékosnál hiányzott az a tapasztalat, amit minél több éles Euroliga-meccsen lehet felszedni, a másik irányba mutató hatás pedig az volt, hogy nem a legjobb mentális állapotban érkeztek vissza a klubhoz a válogatott játékosaim. Megviselte őket, ami Sopronban történt, hetekre volt szükség, mire sikerült részben túltenni magukat a történteken, de hát sajnos ez már csak ilyen: a kudarcokat és a sikereket is meg kell élni.Minél erősebben hiszel valamiben, annál nagyobb a csalódás.”

“Szerencsére sikerből is akadt bőven a válogatottnál. Az Európa-bajnokság extra volt, kiváló játékkal, nagyon tudatosan és egységesen küzdött a csapat, és az olimpiai selejtező is egészen a zárómeccs utolsó negyedéig nagyszerűen sikerült. Nagyon sok van ebben a csapatban” - szögezte le a kapitány.

VEZET MÉG ÚT FELFELÉ?

Amikor legutóbb Székely Norberttel beszélgettünk, az akkor még hivatalban lévő kapitány úgy fogalmazott, eddig óriási ugrásokkal haladt a női válogatott, de olyan közel kerültünk az európai elithez, hogy innentől már csak kisebb lépések várhatók.

“Az európai mezőny teteje olyan távolságra van tőlünk a lehetőségeket tekintve, amit lehetetlen rövid idő alatt eltüntetni. Egyszerűen azért, mert a spanyolok és a franciák olyan merítésből dolgoznak, amiről mi egyelőre csak álmodhatunk. De ez nem baj, látjuk magunk előtt a célt, és a válogatott bizonyította, hogy képes méltó ellenfele lenni a legjobbaknak még a fentiek ellenére is.”

“Azt is látni kell viszont, hogy nemcsak csapatként, egyénileg is egyre erősebb a magyar válogatott. Sok jó játékosunk szerepel az Euroligában és nem véletlen az sem, hogy talán jövőre már több játékosunk lesz a WNBA-ben is."Az erős bajnokság nemcsak jobb játékossá teszi őket, de jellemformáló hatása is van, és minden erényre szükségünk van a rendkívül kiegyenlített mezőnyben.”

“A válogatott eredményei kiválóak, de mindig lehet fejlődni, akár játékban, akár mentálisan van még a csapat előtt lépcsőfok, amire felléphet. Nehéz a feladat, mert nagyon sűrű a versenynaptár és a kapitánynak csak néhány nap jut a csapatával, de azt látom, hogy kiváló a csapatszellem, összetartó, jó társaság a magyar válogatott, és ha a lányok örömmel jönnek az összetartásokra, képesek leszünk még jobbá válni. Várom a közös munkát!”

AUGUSZTUSRA MÁR KÉSZEN KELL ÁLLNI

Az Eb-selejtezőket két fontos győzelemmel kezdte Székely Norbert csapata, a következő megmérettetés viszont már Völgyire vár: a meglehetősen furcsa időpontban, augusztusban megrendezett világbajnoki előselejtező lesz az első komoly teszt.

“Olyan gyorsan történt minden, hogy még sokkal közelebbi kérdések megoldására sem volt időm. Ilyen például az az igen fontos kérdés, hogy kikre számíthatok, hiszen az Európa-bajnokság után néhányan belengették a visszavonulásukat."Szeretnék minden játékossal kapcsolatban tisztán látni, és abban reménykedem, hogy a szívfájdító vereség utáni első felindultság mondatta velük, mert szükségünk van rájuk.”

“Jól ismerem az utánpótlást, egy nagy magyar klubot irányítok edzőként és sportigazgatóként, azt kell mondjam, a válogatott keretében valóban a legjobb játékosok szerepelnek, így a keretben hirtelen, nagy változásokra nem kell számítani. Jó játékosaink és nagyszerű csapatunk van, de abban bízom, hogy még jobbá tudjuk tenni közös munkával” - tette hozzá Völgyi.

Forrás: MOL Csapat