„A Magyar Curling Szövetség stratégiai célja, hogy a jégkorong és a korcsolya mellett a curling legyen a harmadik számú téli olimpiai sportág Magyarországon, illetve, hogy a sportág meghonosodjon a hazai felsőoktatásban is. Ezért immár a harmadik országos egyetemi curling tornát szerveztük, amelyen újabb egyetemek, az ELTE és a BME gárdái is bemutatkoztak. A tavalyi kupával együtt így már öt hazai egyetem hallgatóival bővült a sportágat űzők köre, amely predesztinál bennünket arra, hogy a jövőben a hivatalos MEFOB programjába is bekerülhessünk” – mondta Nagy Ákos, a Magyar Curling Szövetség elnökségi tagja, az ETO HC ügyvezetője.

A 11 csapatos győri tornán két csoportban vívták a selejtezőket, ezt követően alakult ki az elődöntők és a helyosztók mezőnye. Az országos egyetemi curling kupa végül a „TF II” csapatának győzelmével zárult. Ők óriási csatában, de végül legyőzték a házigazda Széchenyi-egyetem csapatát. Az ezüst mellett a bronz is Győrben maradt, amelyet szintén széchenyis csapatnak sikerült megszereznie.

Izgalmas mérkőzések után alakult ki a végeredmény.

„Öröm számunkra, hogy ilyen sok hallgatói csapat nevezett az immár hagyományos egyetemi curling kupánkra, amelyen egyre színvonalasabb, kiélezettebb mérkőzéseket játszottak a csapatok. Szeretnénk ebből hagyományt teremteni, hiszen mint téli olimpiai sportágnak, elemi érdekünk, hogy minél több hallgatót mozgassunk meg, minél többen űzzék a curlinget is” – értékelt Kiss Bálint, a Magyar Curling Szövetség sportigazgatója.