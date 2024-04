„Azt már a párharc előtt is mondtam, hogy ellenfelünk nagyon erős csapat, főleg saját pályáján, ahol a szezon során még nem kapott ki. Reálisan és a párharc eddigi alakulását nézve egyértelmű, hogy az Alba az esélyes. Ugyanakkor az első és a második mérkőzés között volt előrelépés, fejlődés a játékunkban. Elég sok taktikai változtatást, variációt próbáltunk ki, ellenfelünk erejét, keretének minőségét mutatta, hogy mindenre volt válasza. A pénteki mérkőzéstől azt várom, hogy a legjobbját nyújtsa a csapat, hogy a második meccshez képest is lépjünk előre, hogy látszódjon a fejlődés. Nem adjuk fel, sportemberek vagyunk. Ahhoz, hogy sikerüljön a bravúr, és visszahozzuk Sopronba a párharcot, szinte tökéletes játékra lesz szükség, és persze arra is, hogy ellenfelünk ne fogjon ki olyan jó napot, mint tette azt az első két mérkőzésen. Ezért védekezésben mi is sokat tehetünk, hiszen az előző találkozókon a hibáinkat könyörtelenül megbüntette ellenfelünk, emellett támadásban szinte tökéleteset kell nyújtanunk. Erre törekszünk, ezt próbáljuk meg” – mondta Gasper Potocnik, az SKC vezetőedzője.