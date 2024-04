Nem titkolom, jól sikerült a teszt, és a három nap alatt a Dunlop helyére lépő Pirellikkel versenyszimulációkat, gyorsköröket és az alapbeállításokhoz rendkívül fontos tesztköröket is végrehajtottunk. Az első tapasztalatok alapján kijelenthető, hogy a 17. és a 19. kör környékén elmegy az abroncsok tapadása, ugyanakkor sokkal jobban lehet őket menedzselni verseny közben. Felmértük az erőviszonyokat is, sőt, az első versenyhétvégére az alapbeállításokat is megtaláltuk. Ennyivel mindenképpen beljebb vagyunk. Ráadásul részt vettem egy teljes fizikai felmérésen is, melynek segítségével kiderült, hol is tartok, valamint azt, hogy min kell még javítanom