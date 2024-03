Kedden hosszú utazás után érkeztünk meg Bakuba, hiszen reggel 7.30-kor találkoztunk Ferihegyen, és este 11-re értünk a bakui szállodába. Ráadásul a háromórás időeltolódás miatt annyival kevesebbet is aludtunk. Van egy szercsere a korábbi VK-khoz képest: az első selejtezős napi lovat és a pénteki korlátot kicserélték. Ezek szerint holnap talajon Molnár Botond és Tomcsányi Benedek indulnak. Korláton Tomcsányi és Balázs Krisztián lesz érdekelt. Cottbushoz és Kairóhoz képest gyűrűn is lesz magyar csütörtökön, hiszen Tomcsányi Benedek és Balázs Krisztián is indul ezen a szeren