A rábaközi gárda ugyanis 2–0-ra legyőzte a ZTE II csapatát. Igaz, a zöld-fehérek ezzel a sikerükkel maradtak utolsók a tabellán, a jó rajt mindenképp bizakodásra adhat okot, s ahogy a csapat újdonsült trénere, Horváth Rudolf korábban említette, visszaadhatja játékosai hitét.– Hogyan, mivel sikerült így felráznia a társaságot? – kérdeztük az együttes élére télen kinevezett Horváth Rudolfot.

– Nyilván ki kell emelnem az elődeim munkáját is, de a keret kialakításánál tudatosan arra törekedtünk, hogy csak olyan labdarúgók maradjanak Csornán, akik motiváltak, s van bennük versenyszellem. Emiatt is télen több erősebb NB II-es csapattal játszottunk. A felkészülés során, de főleg a rajt előtti héten, már érezhető volt a játékosainkban a bizonyítási vágy, ami aztán szerencsére a pályán is megmutatkozott.

– Ha már a keretet említi, mennyit változott télen az együttes összetétele?

– Szinte teljesen kicserélődött a keret. Egy csapatnyi játékos távozott, s csupán négy fiatal érkezett. Maradt egy helyi mag, zömében fiatalok. Rendkívül fiatal a keretünk, múlt hétvégén huszonöt éves volt a legidősebb játékosunk, aki pályára lépett.

– Bár távolinak tűnik, s úgy tudni, már nem is elsősorban ez a cél, de mit gondol, kiharcolható még a bennmaradás?

– Tizenkét forduló van hátra, s akkora a hátrányunk, hogy nem lenne reális erről beszélnünk, de persze, amíg van esély, küzdenünk kell ezért. A lényeg, hogy hétről hétre úgy menjünk fel a játéktérre, hogy a játékosaink elhiggyék, van esélyük győzni. Azt gondolom egyébként, bár erős a mezőny, hazai pályán bárkit meg tudunk szorítani.

– Kaposvárról igazolt Csornára amiatt, mert hamarosan édesapa lesz és szeretne több idő tölteni a családjával. Megszületett már a gyermekük?

– A napokban várhatóan megérkezik. Ugyan számomra nagyon fontos a futball, de az első helyen a család áll, ezért nem is volt kérdés, hogy ebben az esetben a párom mellett a helyem.

– Láthatóan tudatosan építi szakmai karrierjét. Youth Elite A licences edző, erőnléti edző és sportmenedzser képesítéssel rendelkezik. Pro-képzésre és egyetemre is jár. Nagyon komolyak lehetnek a céljai.

– Tizenöt éve folyamatosan képzem magam, jelenleg két mesterképzésen, a labdarúgó- szakedzőin és a testnevelő tanárin tanulok, jövőre a doktori iskolát kezdhetem a sporttudományok terén. Valóban szeretnék majd ebben a szakmában minél tovább eljutni, s hogy megnyíljanak ehhez a kapuk, szükséges a tudás, a papírok. De előbb még Csornán kell maradandót alkotnom, ahol ehhez minden feltétel adott.