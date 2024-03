A centenáriumi asztalitenisz országos bajnokságról tartott sajtótájékoztatót a város és a szövetség vezetése. Az eseményen jelen volt az 1979-ben világbajnoki címet szerzett magyar válogatott tagjai közül Jónyer István, Klampár Tibor, Gergely Gábor és Kreisz Tibor. Ők valamennyien a sportág hazai nagyköveteként tevékenykednek az asztalitenisz népszerűsítéséért.

Az asztalitenisz ob-t népszerűsítette Kovacsics Imre sportági elnök, Klampár Tibor világbajnok, Dézsi Csaba András polgármester, Jónyer István, Kreisz Tibor és Gergely Gábor világbajnokok.

Fotó: Cseh Róbert

A MOATSZ tavaly nyáron megválasztott győri elnöke, Kovacsics Imre elmondta: nagy örömükre szolgál, hogy ezt a jeles eseményt Győrben tudják megrendezni.

Az asztalitenisz ob-t ingyen lehet megtekinteni

„Köszönjük a város pozitív hozzáállását. Fontos információ, hogy idén százéves a magyar szövetség, talán sokan nem is tudják, hogy a világszövetség csak két évvel később, 1926-ban alakult, és alapító szövetség volt a magyar. Szintén a honfitársunk szerezte a legtöbb világbajnoki címet, Barna Viktor huszonkét aranyérem büszke tulajdonosa volt.

Voltak tehát ikonjaink, és az utódok között is lettek, elég csak az itt ülő világbajnok csapat tagjaira gondolni. Sajnos ennek már negyvenöt éve, így most azon dolgozunk, hogy mielőbb legyenek újabb világbajnokaink.

Most első lépésben az országos bajnokság rangját szeretnénk emelni. Örülünk, hogy sikerült elérni azt, hogy a legjobbjaink, válogatottjaink asztalhoz álljanak. Jelenleg százötven nevezésnél tartunk, ami nagyjából a duplája a tavalyinak. Sok érdekességgel készülünk, betétprogramok is lesznek, a legendákkal lehet találkozni, de szakmai programok is színesítik a hétvégét. Az első két napon tizenkét asztalnál mennek majd a meccsek, a végjátékot két, majd egy asztalnál rendezzük meg. Ami még lényeges információ, a mérkőzések mindhárom nap ingyenesen tekinthetőek meg” – mondta Kovacsics Imre.

Dézsi Csaba András polgármester is megtiszteltetésről beszélt.

„Nagy rajongója vagyok az asztalitenisznek, a világbajnok csapat tagjainak, így örülünk, hogy ilyen esemény házigazdái lehetünk. Mikor polgármester lettem, azon gondolkodtunk, hogyan tudnánk sportban előrelépni, mégiscsak egy olimpiai bajnok sportoló vezette előtte a várost. Úgy döntöttünk, az legyen a cél, hogy minél többen sportoljanak. Ehhez pedig szükség van az élsportra, a rendezvényekre, hogy a fiatalok példaképeket találjanak maguknak.

Reméljük, akik kilátogatnak az asztalitenisz országos bajnokságra, ihletet kapnak arra, hogy esteleg ütőt ragadjanak.

Város szerte sok helyen vannak asztalok, illetve ne feledjük, helyben van egy igazán sikeres játékosunk, Szvitacs Alexa a tokiói paralimpián bronzérmet szerzett” – fogalmazott a város első embere.