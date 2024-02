A norvégok szerda este Haldenben Ausztriával játszanak, majd vasárnap Innsbruckban az osztrákok fogadják őket, várhatóan Veronica Kristiansennel a soraikban.

Veronica Kristiansen kész arra, hogy 16 hónap után újra a norvég válogatottban játsszon.

"Nagyon várom már, hogy újra a nemzeti csapatban játszhassak. Bevallom, elsírtam magam, mikor megkaptam a behívót" – mondta Veronica Kristiansen a handball.no oldalon.

Sok minden történt azóta, hogy a győriek átlövője legutóbb Thorir Hergeirsson csapatában szerepelt.

"Fantasztikus dolog anyának lenni. Nem számítottam arra, hogy ennyi új érzelem, ennyi szeretet és ennyi aggodalom lesz bennem egyszerre. Olivia a világ legédesebb babája, aki rengeteg alvással és mosollyal ajándékoz meg bennünket" – mondta a norvég klasszis.

Kristiansen tavaly őszi visszatérése óta fontos szerepet játszik a klubcsapatában, de az út nem volt könnyű.

"Hogy őszinte legyek, azt gondoltam: csak szüljek, és már megyek is vissza. Sokkal nehezebb volt viszont, mint amire számítottam. Úgy érzem, keményen megdolgoztam azért, hogy visszatérjek, és nagyon boldog vagyok, hogy olyan formában vagyok, mint amilyenben most vagyok. Utólag jöttem rá arra is, hogy a terhességem alatt a kézilabda nélküli idő rengeteg motivációt és örömöt adott nekem. Hiányzott a játék, de a gondolatom és a szívem máshol volt" – mondta, majd hozzátette: "Most a motiváció teljesen más szinten van, ugyanakkor van otthon valami, ami fontosabb, mint a kézilabda. Ez azt jelenti, hogy már nem helyezek magamra akkora nyomást. Ezek kombinációja miatt jobban ellazulok, nagyobb örömmel játszom és jól érzem magam.”

Kristiansen reméli, hogy az Ausztria elleni két meccsen megmutathatja, hogy a jövőben is számolni kell vele.

"Minden nap azon dolgozom, hogy formába lendüljek, és a fő célom ebben a szezonban természetesen a párizsi olimpia. Nagyon motivált vagyok, hogy bekerüljek a csapatba az idei játékokra” – mondta végezetül.