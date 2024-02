A norvég sajtó három hete számolt be arról, hogy nehéz anyagi helyzetbe került a norvég Vipers Kristiansand női kézilabdacsapata, amely ugyan megnyerte a Bajnokok Ligája legutóbbi három kiírását, ám súlyos gondokkal küzd és a csőd fenyegeti. A helyi lapok szerint a játékosok is beszálltak a szponzorok felkutatásába és úgy tűnik, sikerrel jártak.

A daniasport.hu cikke szerint az nrk.no portál úgy tudja, közel 15 vállalat vesz részt a mentésben és az általuk összerakott csomag kihúzza a csávából a csődhelyzetben lévő klubot. A megmentők között van Norvégia egyik legrégibb és leghíresebb, családi tulajdonban lévő, egyébként éppen Kristiansandban működő fagylaltgyára, a Hennig-Olsen is, amely eddig is támogatta a csapatot, és most is ő állt a kezdeményezés élére.

A klubnak 6 millió norvég koronára (bő félmillió euróra, azaz 200 millió forintra) volt szüksége a likviditás fenntartására, ez a mostani mentőcsomag közel négymillió koronát eredményezett, amely a szükségletek 60–70 százalékát fedezi.