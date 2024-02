A nemzeti csapat szombati sajtótájékoztatóján a szakvezető egy személyes példával szemléltette együttesének helyzetét: "Dunakeszi alsón van egy játszótér, egy homokozó, egy hinta, amit szeretnek a gyermekeim, de néha elmegyünk a Ligetbe, ahol van egy nagyobb játszótér nagyobb homokozóval, több hintával, sokkal nagyobb mászókával. Ami most áll előttünk, az is egy másik játszótér" – kezdte a kapitány, aki hozzátette: "Magyarországon a női kosárlabda most jutott arra a szintre, hogy másik színpadon megmutatva magát továbbléphet. Szeretnénk bejátszani ezt a játszóteret is. Szeretnénk olyan magasságba lépni, hogy már ne csak Európában beszéljenek a csapatról, hanem a világban is tényezők legyünk. Ez sokkal nagyobb lépcső, mint amit az elmúlt években megmásztunk, de úgy érzem, készen állunk bizonyos dolgokra. Arra is, hogy belépjünk azon a bizonyos olimpiai kapun. A világ legjobb tizenkét csapata közé szeretnénk bekerülni, most a legjobb tizenhatban vagyunk."

Székely Norbert kifejtette, csalódott akkor lenne, ha nem hoznák ki magukból a maximumot, és nem adnának ki magukból mindent.

"Három olyan csapattal játszunk, amelyek előbbre vannak a világranglistán.

Mind a három csapatot kell néznünk, nem egyetlen meccset szeretnénk megnyerni, hanem az aktuális mérkőzést.

Egyesével lépdelni, egyre magasabbra téve a lécet. Ezt fogjuk csinálni ezen a tornán" – fejtette ki a szakvezető.

Aho Nina, a válogatott hátvédje szerint egy sportoló életében az olimpia olyan cél, ami a legmagasabb szint.

"A lehetőség csak akkor adódik, amikor készen van rá az ember – vagy egy csapat, egy szövetség, egy ország. Magyarországon a női kosárlabda eljutott arra a szintre, amikor készen állunk arra, hogy egy ilyen tornán részt vegyünk. Kanada és Japán ellen is játszottunk már az U17-es vb-n, tudjuk, milyen kosárlabdát játszanak, a spanyolokat pedig közelebbről is ismerjük, gyakran összecsaptunk velük az elmúlt években" – közölte a DVTK játékosa, hozzátéve, izgatottan, de higgadtan, a torna minden percét megélve szeretnének kosárlabdázni a következő egy hétben.

A soproni selejtezőtorna programja Február 8., csütörtök: Spanyolország–Japán, 16.30 óra. Magyarország–Kanada, 19 óra. Február 9., péntek: Kanada–Spanyolország, 15.30 óra. Magyarország–Japán, 18 óra. Február 11., vasárnap: Kanada–Japán, 15 óra. Magyarország–Spanyolország, 17.30 óra.

Pukler Gábor csapatvezető kiemelte, hogy szeretnének Párizsba menni a nyáron.

"A helyszín adott, szeretnénk megköszönni mindenkinek, aki részt vett abban, hogy itt lehessen ez a torna. A nyugalom és professzionalizmus, amit évek óta kapunk, kiemelendő. A csapat együtt van, ugyanakkor azt is látni kell, hogy itt nem olyan csapatokkal játszunk, amelyek feltartott kézzel jönnek. Nekünk ez egy jutalomjáték, a torna minden pillanatát meg kell élnünk felszabadultan. Jegyzik a csapat nevét, beszélnek rólunk Európában, sőt, még tágabb környezetben is, kezdenek komolyan venni bennünket, ami nagyon jó érzés" – mondta a sportvezető.

A magyarok a selejtezőben az idei Amerika-bajnokságon bronzérmes Kanada ellen kezdenek, majd az olimpiai ezüstérmes japánokkal, végül az Eb-második spanyolokkal találkoznak a soproni Novomatic-arénában, amely a korábbi Euroliga négyes döntőkhöz hasonlóan 2500 férőhelyesre bővül. A négyesből az első három jut ki a párizsi olimpiára.

A magyar női válogatott eddig egyszer, 1980-ban szerepelt olimpián, akkor negyedikként zárt Moszkvában.