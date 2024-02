Budafok–Gyirmót FC Győr 1-3 (1–1)

Budafok, 280 néző. V.: Lovas.

Budafok: Gundel-Takács - Csonka, Lorentz, Fótyik, Kalmár - Soltész I., Oláh (Szerető, 45.) – Németh M. (Czérna, 63.), Kovács Dávid (Zsóri, 63.), Vasvári - Elek.

Vezetőedző: Erős Gábor

Gyirmót: Hársfalvi - Lányi, Hudák, Csörgő, Szegi - Kovács M. (Polgár, 80.), Kovács Dominik (Szőke G., a szünetben) – Soltész (Hajdú, 77.), Madarász (Takács R,. 77.), Medgyes – Adamcsek (Kicsun 80). Vezetőedző: Tamási Zsolt.

Gsz.: Elek (10.), ill. Lányi B. (18.), Szegi (52.), Adamcsek (58.).

10. perc: Hársfalvi bravúrral védte Németh M. szabadrúgását, a kipattanóra azonban Elek érkezett leggyorsabban és 4 m-ről a kapu közepébe helyezett. 1–0.

18. perc: Medgyes a bal oldalról, az alapvonal közeléből ballal ívelte a labdát a hosszú saroknál érkező Lányi felé, aki 4 m-ről a kapu bal oldalába fejelt. 1–1.

52. perc: Madarász átadását követően a bal oldalon előre törő Szegi 18 m-ről jobbal a kimozduló Gundel-Takács mellett a kapu bal alsó sarkába lőtt. 1–2.

58. perc: Medgyes lépett ki a jobb oldalon, elhúzta a labdát a kimozduló Gundel-Takács mellett, majd pontosan játszott a középen érkező Adamcsek elé, aki 8 m-ről jobbal laposan a kapu jobb oldalába lőtt. 1–3.

A hazaiak meglepték a gyirmótiakat, akik szünetig egyenlítettek, majd fordulás után fordítottak, s értékes pontokkal térhetett haza a fővárosból.

Erős Gábor: – Bízom benne, hogy nem igazolódik be a félelmem, de nagyon komolynak tűnik Oláh Bálint sérülése, talán a vizsgálatok után okosabbak leszünk. Lassan unalmassá válik számomra a szimpatikus vesztes pozíciója, de nehéz szavakat találni hogy milyen okok miatt nem tudunk eredményesek lenni. Most is jól kezdtük a mérkőzést, hiszen vezetést is tudtunk szerezni, utána viszont ismét elkövették játékosaink azokat az egyéni hibákat, amiket aztán a vendégek könyörtelenül kihasználtak. Addig, amíg ajándékba adunk gólokat ellenfeleinknek, addig nagyon nehéz helyzetben leszünk.

Tamási Zsolt: – Legelső fontos gondolatom természetesen Oláh Bálintnak szól, akinek a sérülése kapcsán a legjobbakat, mielőbbi felépülést kívánjuk klubunk nevében. Próbáltunk alaposan felkészülni a Budafok játékából, tudtuk, hogy egy jól szervezett, taktikailag jól felkészített csapathoz érkezünk. Nagy részben meg tudta valósítani csapatunk az előzetes terveinket, Mind fizikailag, akaratban, fegyelmezettségben jó teljesítményt nyújtottak játékosaink. Szünet után amikor a hazaiaknak muszáj lett volna támadni, akkor a kontrákból több lehetőségünk adódott még fölényesebbé tenni a győzelmünket, de természetesen elégedett vagyok az eredménnyel.