Megyei rangadó: Győri Audi ETO KC–Motherson Mosonmagyaróvári KC 32–22 (15–9)

A megyei rangadó Nze Minkóék (zöldben) sima győzelmét hozta.

Fotó: Nagy Gábor

Győr, Audi-aréna, NB I-es női mérkőzés, 3705 néző.: V.: Bíró, Kiss O.

Audi-ETO: TOFT – HOVDEN 5/2, Rju 2/2, Haugsted, Brattset Dale 2, KRISTIANSEN 13/1, Szöllősi-Schatzl Nadine 2. Cs.: Duijndam (kapus), Oftedal 2, NZE MINKO 5, Blohm, Broch, De Paula, Győri-Lukács 1. Edző: Ulrik Kirkely.

MKC: SZEMEREY – Udvardi 1, Albek 4, Tóth G. 3, Pásztor N. 2, TÓTH E. 5/2, Schatzl Natalie. Cs.: Hadfi (kapus), Ivancok 3, Lancz, Tóth N. 1, Stranigg, Faragó, Sztankovics, Bardi, VARGA E. 3/1. Edző: Gyurka János.

Hétméteresek: 8/5, ill. 4/3. Kiállítások: 4, ill. 6 perc.

A mérkőzést megelőzően a hamarosan 65. születésnapját ünneplő Róth Kálmánt köszöntötték a két csapat játékosai – akik az egykori kiváló tréner keze alatt pallérozódtak –, valamint a győri klub és a szurkolói egyesület vezetői.

Tóth G. révén a vendégek szerezték az első gólt, miután mindkét oldalon kimaradt egy-egy ziccer. Kristiansen révén a 3. perc végén talált be először a hazai együttes. Az óváriak 4–2-re vezettek a folytatásban, de aztán hamar egyenlített az ETO. A vezetést azonban nem tudta átvenni, mert Kristiansen hetesét védte Szemerey. Akcióból már betalált a norvég, először volt előnyben a házigazda (10. perc: 5–4). Az újabb győri gól után Gyurka János kért időt, 4–0-s sorozatban voltak ugyanis a zöld-fehérek. Tóth Eszter 7–4-nél törte meg a hosszú MKC-gólcsendet. Kristiansen elemében volt, már öt gólnál járt, Toft is bravúrokat mutatott be, ezeknek köszönhetően 9–5 volt a félidő közepén. Nem állt le az ETO, nem sokkal később 12–7-et mutatott az eredményjelző. Rendezte védekezését az Óvár, az ETO-é továbbra is feszesebb volt a korábbi meccsekhez képest, így percekre megállt a góltermés 13–9-nél. Innen Nze Minko révén a hazaiak mozdultak el. A félidő hajrájában Kristiansen újabb hetest hagyott ki, de így is megnyugtató, hatgólos előnyben volt a címvédő.