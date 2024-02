A két csapat eddig 11 alkalommal találkozott egymással a másodosztályban, s ha nem is jelentősen, de a gyirmótiaknak jobb a mérlegük. Az összecsapások során a Marcal-partiak hat alkalommal hagyták el győztesen a játékeret, míg a Rába-parti együttes négyszer győzött, s egyszer lett döntetlen a végeredmény.

Az első NB II-es összecsapást 2017. november 26-án játszotta egymással a két gárda, és érdekesség, hogy a gyirmóti csapatban több olyan labdarúgó is akadt, aki jelenleg a zöld-fehérek kötelékéhez tartozik: a kék-sárgák kapuját az a Sebők Zsolt őrizte, aki manapság az ETO kapusedzője, Kiss Máté – aki egyébként a Gyirmót vezető találatát szerezte – jelenleg a zöld-fehérek labdarúgója. A résztvevők közül egy játékos akad, aki még mindig tagja akkori csapatának, Lázár Patrik napjainkban is a kék-sárgákat erősíti. A kispadokon két ETO-legenda foglalt helyet, a Gyirmótot Hannich Péter, míg az ETO-t Szentes Lázár irányította, a meccset a Gyirmót nyerte 2–0-ra.

A két gárda legutóbb – már ebben a bajnoki idényben – tavaly július 30-án csapott össze az Alcufer Stadionban A gyirmóti bajnokin 3–2-es ETO-győzelem született úgy, hogy a zöld-fehérek az 54. percben már 3–0-ra vezettek.

Vélemények a derbi előtt

Bíró Béla, többek között az ETO kapusa volt: - Mindenképpen ETO-győzelmet várok, szám szerint három-egyet tippelek. Figyelemmel kísérem az NB II-t, várom, hogy volt csapatom feljusson az NB I-be. Akkor jövőre a kollégáimnak is veszek bérletet a mérkőzésekre. Még védek az ETO-öregfiúkban, de már egyre nehezebbn bírom, egy-egy meccs után alig kapok levegőt...

Hajszán Gyula 37-szeres válogatott játékos: - Szerintem az ETO szempontjából létkérdés a három pont megszerzése, így kötelező a győzelem. Nagyon már nem lehet hibázni, mert a közvetlen riválisok ott loholnak a nyakukon. Ha sikerülne legyőzni a jól rajtoló Gyirmótot, az tovább növelhetné a játékosok önbizalmát. Sok nézőt várok a győri derbire.

Vollai Tamás, a Gyirmót egykori csatára: - A papírforma alapján az ETO jobbnak tűnik, de a Gyirmót is képes meglepetésre. Éppen ezért háromesélyesnek gondolom a szerdai összecsapást. A médiában figyelemmel kísérem a két csapat szereplését, ha a munkám megengedi, akkor szerdán kimegyek a rangadóra.

Nagy Patrik, a Gyirmót egykori csapatkapitánya, téltől a Koroncó futballistája: - Izgalmas döntetlent várok. Úgy gondolom, nagyjából egyforma a két csapat játéktudása, ezért csak apróságok dönthetnek a párharcb