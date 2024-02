Gyirmót FC Győr– Soroksár

Alcufer Stadion, vasárnap, 14.00. V.: Bana.

Tamási Zsolt, a Gyirmót vezetőedzője:

„Az ETO elleni, tavalyról elhalasztott városi derbivel együtt ötször lépünk pályára februárban. A mi őszi példánk is mutatja, hogy a bajnokságban milyen fontos a jó rajt, erre készülünk most mi is. Ennek szellemében fogadjuk vasárnap délutánt a Soroksárt. Szeretnénk győzelemmel kezdeni az idei esztendőt.”

A 19. forduló további párosítása, ma: Kozármisleny– Honvéd, 14.00. Vasárnap: FC Ajka–Budafok, Nyíregyháza–Tiszakécske, Pécsi MFC–Siófok, 14.00; Haladás–Csákvár, 17.00. Hétfő: Vasas–Szeged, 20.00.



A bajnokság állása