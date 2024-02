A világranglistán 60. magyar játékos a hétfői nyitókörben 7:5, 7:6-ra verte a selejtezőből érkezett cseh Vit Koprivát (118.), a 16 között azonban jóval nehezebb ellenfél várt rá a második kiemelt Karen Hacsanov személyében. Az ATP-rangsorban 17. orosz játékos már a 8. helyen is megfordult, öt trófeát gyűjtött, valamennyi Grand Slam-tornán vívott már negyeddöntőt, az Australian Openen és a US Openen pedig elődöntős is volt, emellett nyert Davis Kupát, és ezüstérmet szerzett a tokiói olimpián.