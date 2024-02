A játékos 2022 januárjában érkezett az Audi-ETO-tól, fél évig az U19-es csapatot erősítette, majd azon a nyáron csatlakozott a felnőttkerethez, amelynek azóta is stabil tagja.

A jobbszélső kétéves szerződést írt alá jövőbeli klubjával.

„Mindenekelőtt szeretném megköszönni, hogy ilyen fiatalon részese lehettem ennek a csapatnak. Sokat tanultam az idősebb játékosoktól, akiktől sok tanácsot is kaptam az itt töltött idő alatt. Nemcsak a csapattársaimnak, de a barátaimnak is mondhatom őket, mert mindig átsegítettek a nehezebb időszakokon. Ezeket ugyanúgy megkaptam Gyurka János vezetőedzőtől és a szakmai stáb többi tagjától. A bizalmuk mellett rengeteget tudtam tanulni a kezeik alatt. Igyekszem a hátralévő időben is maximálisan hasznosítani az itt megszerzett tudást. Sosem feledkezek meg a szurkolókról sem, akik számtalanszor biztattak kedves szavakkal. Egyedülálló az a hangulat, ami a mosonmagyaróvári kézilabdát körülveszi a meccseken. Remélem, sikerül együtt elérnünk a céljainkat, amelyeket kitűztünk magunknak a szezon végére. Hálás vagyok, hogy itt csöppenhettem bele az első osztályba, illetve hogy ilyen fiatalon nemzetközi szinten is kipróbálhattam magam” – mondta a fiatal játékos.