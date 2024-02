A Győri Sportcsillagok Emlékeit Gyűjtő Alapítvány Győr Sportjáért-életműdíjjal tüntette ki Horváth Ferencet és Horváth Ernőt.

Pálfalvi Gábornak, az alapítvány kurátor elnökének laudációja:

"A bizalom nem megvásárolható – vallotta az ötvenes években még a bágyogszováti futballcsapat oszlopos tagja, aki tizenöt éven át a helyi sportélet aktív főszereplője volt, akit két fia, mindig örömmel kísért el a mérkőzésekre. Az édesapa határtalan sport iránti szeretete mellett szorgalmával, elkötelezettségével a gazdasági életben is sikeres vállalkozóvá vált.

A rendszerváltás idején megalapította a gyorsan országosan is komoly hírnevet szerzett cégcsoportot, amely rövid idő alatt a térség egyik legsikeresebb és legnagyobb adófizető vállalkozásává nőtte ki magát.

Az ismert közmondás, miszerint az almák nem estek messze a fájuktól, ebben a családban is találónak bizonyult. A fivérek ugyanis édesapjuk nagy örömére hozzá hasonlóan rajongtak a sportért. A fiatalabbik fiú a kézilabdával kacérkodott, s csaknem az élvonalig vitte, míg az idősebb fiú a papa nyomdokaiba lépve, a bőrlabdával kötött barátságot. Sportágában Ő sem bizonyult ügyetlennek.

Nem vitás, a futball mindig központi szerepet játszott a család életében, olyannyira, hogy az édesapa a cég dolgozóinak külön szektorba váltott bérletet a hajdani Rába ETO együttesének mérkőzéseire. Cége ügyvezetőjeként a patinás zöld fehér klub elnökségébe is választották, majd a klub privatizációja során 26 százalékos tulajdonrészt szerzett az NB I - es csapatot működtető gazdasági társaságban.

Több mint két évtizeden át az édesapa és a két fia, együtt jártak hétvégeken az élvonalbeli mérkőzésekre. Egy ideig az ETO – ért szorítottak, majd szűkebb pátriájuk csapata, a Gyirmót SE felé fordultak.

Afelé a gárda felé, amely elődje pályáját 1993 – ban az önkormányzat megpróbálta házhelyekké parcelláztatni. A tiltakozók között már ott volt a család fiatalabbik tagja is, aki aztán társaival megalapította az 1975 óta sportegyesület nélkül maradt győri városrészben a Gyirmót SE-t, egyúttal megakadályozták a pálya felosztását is.

Így több mint 30 éve annak, hogy kezdetét vehette az újkori sportélet, a futballal a középpontban, Gyirmóton.

A bajnoki mérkőzésekre alkalmatlan terület füvesítését a sportágért rajongó édesapa és két fia, valamint további két helyi sportbarát finanszírozta.

Öltöző nélkül, a városi B osztályban 1993 - ban kezdte meg pályafutását a gyirmóti fiatalokból verbuvált csapat, amely 22 év után jutott el az NB III – ig, ahol már a történetünk családjának vállalkozása lett az együttes fő szponzora, a kisebbik fiú pedig 2004 – től a mai napig az elnöke.

Az édesapa 2005 – ben még megérhette, hogy a csapat feljutott az NB II – be és az új centerpálya, sorrendben a második, átadását, amelyet egy év múlva világítással is elláttak.

Váratlan halálát követően két fia vette át a cégcsoport irányítását, akik a mai napig az általa képviselt szellemiséget képviselik.

A fivérek sport iránti fanatizmusának és határtalan szorgalmának köszönhetően az utóbbi csaknem két évtizedben, szinte gomba módra nőttek ki a földből a futballpályák, a műfüves játékterek Gyirmóton. Jelenleg nyolc világítással is ellátott pálya segíti a csaknem 400 fiatal sportolását biztosító egyesület és az NB II – es csapat szakmai munkáját.

Aligha véletlen, hogy a Gyirmót SE a Magyar Labdarúgó Szövetség kiemelt tehetség központja is.

Az édesapa hajdanán ugyan igyekezett visszafogni az NB I – ről álmodó kisebbik fiát, ám halálát követően ez az álom mégis valóra vált. Utólag azonban bizonyára büszke rá odafönt, hogy fiai háromszor is a magyar labdarúgás élvonalába menedzselték a harminc éve a városi B - osztályból indult gyirmóti gárdát. Akik tizenöt éve a sportkör mellett a futballcsapatot üzemeltető gazdasági társaság alapító tagjai is, amelynek egyenlő részben tulajdonosai, a kisebbik fiú pedig ügyvezetője is.

Ugyanők álmodták meg a Gyirmóti Szabadidő és Sportközpontot, s a 90-es évek elejétől folyamatosan bővülő, ma már 30 hektáros területen. Az ötezer nézőt befogadó futball stadion és az edzőpályák mellett impozáns sportszálloda, étterem, horgásztó, szabadidő park létesült, ahol szívesen látják a mozogni, sportolni vágyó győrieket. Örömmel tapasztalják, hogy egyre több család kirándul a szabadidő centrumba, amelyet már a sétálni, kocogni és futni vágyók is felfedeztek.

A győri sportélet köztiszteletnek örvendő napszámosai, társadalmi szerepvállalása a sport területén is sokoldalú. A fiatalabb testvér az MLSZ Győr-Moson-Sopron Megyei Igazgatósága elnökségének tagja, míg bátyja a Győri Sportcsillagok Emlékeit Gyűjtő Alapítvány kurátora, Palotai Károly olimpiai bajnok labdarúgó után ő képviseli a labdarúgás sportágat a civil szervezetben.

A gyirmóti mellett számos sportegyesület működését támogatják, több sportrendezvényre biztosítják térítésmentesen a sportlétesítményeiket, és immár két évtizede életben tartják a 2006 óta édesapjuk nevét viselő tradicionális teremtornát, amellyel a Győr és környéke kis egyesületeit segítik a bajnokságra történő felkészülésben.

Aligha képezheti vita tárgyát, hogy a Győr város gyirmóti kerületében élő testvérpárhoz hasonló gazdasági és sportvezetőket aligha találni az országban. Olyanokat, akik az övékhez hasonló sportcentrumot hoztak létre, és cégcsoportjuk révén a sportra, a labdarúgásra évente 400–500 millió forint, grandiózus nagyságú anyagi támogatást biztosítanak.

A testvérpár gyermekei, a harmadik generáció képviselői, már felnőtt korba értek. Az édesapák bíznak benne, hogy Ők is a gyirmóti és a győri sportélet elkötelezettjeivé válnak. Azon az úton haladnak majd tovább, amelyen a nagypapa és az édesapák elindultak.

Kedves Vendégeink!

Győr város sportéletének egyik meghatározó klubja és a gyirmóti sportkomplexum felépítése, majd működtetése érdekében több évtizeden át végzett kiemelkedő sportvezetői társadalmi munkájukért a Győri Sportcsillagok Emlékeit Gyűjtő Alapítvány „Győr Sportjáért Életműdíjat" adományoz: Horváth Ferenc és Horváth Ernő urak, az Alcufer cégcsoport és a Gyirmót FC tulajdonosai részére!

Szívből gratulálunk!"