Pénteken 17.45 órakor, a felcsúti Pancho Arénában fogadja a belga együttest nemzeti csapatunk, amely jelenleg Telkiben készül a találkozóra.

A magyar keretbe a legtöbb játékost eddig is az ETO adta, hiszen Kovács L., Nagy F., Savanya, Süle és Vachter révén öt labdarúgó képviseli a zöld-fehéreket, ám ez a szám most bővült, mert a kapus Borók személyében újabb győri csatlakozott az együtteshez.

A Nemzetek Ligájának rájátszásában a szerb válogatott is szerepel, így az ETO kitűnő védője, Andjela Frajtovic ugyancsak érdekelt lesz a sorozatban.

Az U19-es magyar válogatott Portugáliában vesz részt egy négyes tornán, az együttesbe meghívást kapott három győri játékos, Spilenberg, Kern és Petrovics. A szlovák utánpótlás-válogatottban a csapat tagja lesz az ETO-ból Horváthová Szimona, míg Szabová Sofia bokasérülése miatt kénytelen volt lemondani a szereplést.