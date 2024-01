Credobus Mosonmagyaróvár–Nové Zámky (szlovák IV. o.) 4–0 (2–0)

Mosonmagyaróvár, felkészülési mérkőzés.

Mosonmagyaróvár: Slakta (Molnár, 46.) – Simita (Deákovits, 46.), Papp Sz. (Czingráber, 46.), Mészáros (Dukát, 70.), Horváth (Tifán, 46.) – Vukasovic (Gáncs, 46.), Berzsenyi – Szabó (Mayer, 46.), Illés (Végső, 46.), Papp L. (Szimhardt, 46.), Pukhtieiev (Szendeff, 46.). Vezetőedző: Nagy Ádám.

Gsz.: Papp L. (2.), Pukhtieiev (30.), Szendeff (56., 82.).

Papp László révén már az első percekben vezetést szerzett a hazai csapat, majd a 30. percben szép összjáték után Pukhtieiev gurított a kapus mellett a hálóba. A félidőben sorcserét hajtott végre Nagy Ádám vezetőedző. Sorra dolgozta ki a helyzeteit az Óvár a második félidőben is, végül az 56. percben Szendeff volt eredményes, csakúgy, mint a 82. percben. A 18 éves csatárnak a mesterhármas is karnyújtásnyira volt, be is talált, azonban leshelyzet miatt érvénytelenítette a játékvezető a találatot.

Egyoldalú mérkőzésen megérdemelt hazai győzelem született.

Nagy Ádám: – A felkészülés ezen szakaszában egy félidő mérkőzésterhelést adtunk a játékosoknak, s ezekben a negyvenöt perceken is látszódtak azok a "vadhajtások", amiket a következő hetekben a stábbal igyekszünk levagdosni és a saját elképzelésünkhöz formálni a csapat játékát. Mindezt persze a megfelelő kondicionális felkészítés mellett.