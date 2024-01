A kerek négygólos átlagot produkáló csapat a támadó játék híve, a házi góllövő verseny élén Nagy Roland végzett 15 góllal. A 2023-as naptári évben hazai pályán nem vesztettek pontot.Az eredményes bajnoki szereplés mellett a Keglovich-kupában is ott vannak a legjobb nyolc között, mindössze egy győztes mérkőzés választja el a csapatot a Magyar Kupában az országos főtáblára jutástól. Az elmúlt őszi idényről először Glázer Péter egyesületi elnököt kérdeztük.

– Szeretnék egy mondattal visszatérni a két évvel korábbi bajnokságra, amikor megtartottuk ugyan tagságunkat a megyei első osztályban, de akkor a jövő csapatának építése érdekében visszaléptünk. Úgy gondolta az elnökség, hogy kétszázharminc utánpótláskorú játékosból ki kell tudni építeni Győrszentivánon a jövő csapatát. Erre Kovács Zsolt edzőt kértük fel. Az előző bajnokságban ezüstérmet szerzett a csapat, amely zömében húsz év alatti játékosokból állt. A jelenlegi bajnokságra is a dobogós helyek egyikének megszerzését tűztük ki úgy, hogy Szekeres Martin személyében mindössze egy új játékos érkezett hozzánk. Fő célunk továbbra is, hogy legyen egy megyei első osztályú csapatunk. Azt ígértem a játékosoknak, ha megnyerik a bajnokságot és vállalják a magasabb osztálybeli szerepléssel járó többletfeladatokat, akkor az egyéb feltételeket az elnökség biztosítja.

A 100 éves egyesület jubileu­mára megjelent könyv borítólapján szerepel, hogy „A hagyomány tisztelete a megújulás záloga”. Ennek szellemében dolgoznak Szentivánon. – Ahogy említettem, a fő törekvésünk, hogy olyan helyi és szentiváni kötődésű labdarúgók szerepeljenek nálunk, akik ebben a szellemben tudnak gondolkodni, viselkedni és a cél elérése érdekében dolgozni. Ez a jövő záloga – zárta mondandóját Glázer Péter.

A szakmai munkát Kovács Zsolt irányította ősszel is. – Olyan, sok labdabirtoklással járó támadó focit akartunk játszani, ami megfelel a fiatal játékosaink képességeinek – mondta az edző. – Úgy érzem, hogy ezen az őszön is sikerült négy-öt olyan helyi fiatal játékost beépíteni a csapatba, akik meghatározó játékosokká válhatnak. Ebben nagy segítségemre volt Sáhó Kristóf, Stefanits Máté és Szabó Péter, akik rutinos játékukkal, hozzáállásukkal segítették a fiatalok fejlődését.

Az elért eredményünkből még további játékosok is jelentősen kivették a részüket: Nagy Roland folyamatosan szállította a gólokat, a kapusunk, Szabó Konrád a magasabb osztályban is a legjobbak közé tartozna, Sáhó Kristóf pedig a védelem vezére volt. Három fiatalt is megemlítenék, Tóth Roland a védelem tengelyében remekelt, Farkas Benedek az év legtöbbet fejlődő játékosa volt, Kiss Bálint pedig Az év felfedezettje címet nyerte el. Összességében az egész csapat hozzáállásával, edzésmunkájával és mérkőzéseken nyújtott teljesítményével elégedett vagyok.