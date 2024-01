„Ennek első állomása az antalyai Európa-bajnokság volt, ahol a tét az antwerpeni kvalifikációs világbajnokságra való bejutás volt. A GYAC négy felnőtt tornásszal vágott neki a felkészülésnek. Sajnos Kardos Botond már a felkészülés elején eltörte hüvelykujját, melyet kétszer kellett műteni és Tomcsányi Benedek is porcsérülés szenvedett az Európa-bajnokság előtti válogató versenyen, így ők nem tudtak részt venni a kontinenstornán. A csapat tagja volt viszont Mészáros Krisztofer és Molnár Botond, akik jól szerepeltek a selejtezőben, így a csapat is továbbjutott és mindketten részt vettek az egyéni összetett verseny döntőjében. Ezen kívül Krisztofer bejutott a nyújtó szerenkénti döntőjébe is. Az egyéni összetett döntő Molnár Botinak sikerült jobban, ő a 14. helyen végzett Krisztofer 17. lett. A szerenkénti döntőben Krisztofer jó gyakorlattal ötödik helyen zárt. Az antwerpeni világbajnokságon a csapat kvalifikáció volt a tét három győri versenyzővel, Mészárossal, Molnárra és Tomcsányival a csapatban. Ehhez a legjobb tizenkettőben kellett volna végezni. Kardos Botond augusztusban újra megsérült, így nem tudott felkészülni a vb-re. Sajnos az első szeren nyújtón minden versenyzőnk leesett, így a csapat kvalifikáció reményei elúsztak a párizsi játékokra.

Sikerült azonban a kvótaszerzés Mészáros Krisztofernek, aki összetett eredményével kvótát szerzett és döntőt is tornázott, ahol végül 11. lett.

Az év utolsó hazai versenyén, a Mesterfokú Bajnokságon két arany-, két ezüst- és három bronzéremmel zártak felnőtt versenyzőink” – foglalta össze a legfontosabb eseményeket Szűcs Róbert.

Természetesen a felnőttek mellett az utánpótlásra is nagy hangsúlyt fektettek a szakosztályban.

„Ezen a területen a fő célunk az volt, hogy versenyzőink lépjenek előbbre a korosztályaikban, és ha jön a korosztályváltás, ott is az első osztályban tudjunk szerepelni. Egy ifjúsági és három serdülő válogatottunk volt tavaly. Közülük Gál Kristóf és Kiss Marcell a Budapest-kupán be is mutatkozott a válogatottban. Marci az EYOF-csapatba kerülésért is sokáig harcban volt, de végül elsőszámú tartalék lett. A Kismester-bajnokságra – ami az utánpótlás korosztályok legrangosabb hazai versenye – négy győri tornász szerzett indulási jogot: Papp Levente, Varga Zente, Gombás Balázs és Berki Márk. Közülük Varga Zente szerepelt a legeredményesebben, miután negyedik helyen végzett korosztályában, ahol egyébként ő volt a legfiatalabb versenyző. Fontosnak tartjuk, hogy fiatal versenyzőink felnőtt korukra érjék el teljesítőképességük csúcsát, folyamatosan fejlődjenek technikailag és fizikailag, évről évre lépjenek előre korosztályaikban. Idén már öt ifjúsági válogatott kerettagunk lesz: Kiss Marcell, Berki Márk, Nyikos Bernát, Gombás Balázs és Gál Kristóf” – folytatta a szakember, aki hozzátette: a férfi szakágban az idei évben mintegy 100 gyerek tornázott, közülük 53-an versenyszerűen.

„A korábbi években a covid és a tavalyi nehéz gazdasági helyzet nem engedte, hogy tovább bővüljünk és toborozzunk. Ennek ellenére sok olyan tornászunk van, akiktől a jövőben jó teljesítmény várható” – mondta Szűcs Róbert, aki 2024-es célokról is beszélt.

„Még tart a kvalifikáció a párizsi olimpiára, ahová a Világkupákról és az olaszországi Eb-ről lehet kvótát szerezni. Ezeken a versenyeken Tomcsányi, Molnár és Kardos szerepel majd a tervek szerint. Mészáros Krisztofer fő versenye az olimpia, a felkészülést is ennek rendeljük alá. Az ifiknek Európa bajnokság van és jó eséllyel kerülhet csapatba több győri fiatal is. Mindezek mellett az egyik legfontosabb szakmai feladatunk a kiválasztás újraszervezése lesz, amit az elmúlt években a már említett okok jelentősen megnehezítettek” – mondta végezetül Szűcs Róbert.