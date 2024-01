A világranglistán 178. Babos első ellenfele a lett Darja Semenistaja (143.) volt, akivel még nem találkozott. A párosban négyszeres Grand Slam-bajnok magyar betegen érkezett a 15-ös pályára: köhögött, fújta az orrát, és nehezen kapott levegőt. A második szettben 1:2-nél ápolták is a pályán, megmérték a vérnyomását, és lassan javult a helyzet. Sorozatban hét gémet nyerve már ő vezetett 4:6, 6:2, 2:0-ra, sőt, 3:1 is volt a döntő szettben. A 30 éves Babos jól játszott, okosan tördelte a játékot tenyeres nyesésekkel, emellett kiválóan szervált. A 32. helyen kiemelt riválisa azonban ekkor pontosabban kezdett teniszezni és fordított a keményen küzdő Babos ellen, végül ő nyert. Babos a jövő héten párosban lép pályára az AO főtábláján.

"Tegnap és tegnapelőtt még lázas voltam, úgyhogy nem jött jókor ez a betegség, de nálam nincs olyan, hogy ne próbálnám meg és ne tenném ki a maximumot pályára. Ma is megpróbáltam, aztán miután a helyi orvosok elláttak, utána már jobban éreztem magam, de nyilván összességében nagyon gátolt ez a megbetegedés, meg hogy nem volt olyan magas az energiaszintem, amilyen szokott lenni" – mondta Babos, aki kiemelte, hogy fájdalomcsillapítókat kapott, de ellenfele is a "segítségére volt", mivel akadt egy olyan periódusa a meccsnek, amikor Semenistaja irreálisan sokat hibázott, ugyanakkor a döntő szett közepétől teljesen más játékra váltott. Babos elmondása szerint a következő napokban kihagyja az edzéseket, de párosban, sőt elképzelhető, hogy hosszú idő után vegyes párosban is pályára lép majd.