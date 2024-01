Kukely Anna a Békéscsaba saját nevelésű játékosa, 2018 októberében, mindössze 15 éves korában a Siófok elleni NB I-es mérkőzésen debütált a felnőttcsapatban. Ugyanebben a hónapban első élvonalbeli góljait is megszerezte, a Győri Audi ETO KC ellen kétszer volt eredményes. Tagja volt 2019-ben a bakui Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztiválon (EYOF) bronz-, valamint a celjei U17-es Európa-bajnokságon aranyérmet szerzett válogatottnak. A 2021-es junior Eb-t is megnyerte az U19-es nemzeti csapattal. Két éve igazolt a Ferencvároshoz, ahol az előző szezonban 70 bajnoki találatot jegyzett, tagja volt a Bajnokok Ligája-ezüst- és Magyar Kupa-aranyérmes csapatnak. Ebben az idényben kevesebb játéklehetőség jut neki klubcsapatában.

– A Mosonmagyaróvár keresett meg engem – mondta Kukely Anna. – Nagyon szimpatikus a csapat, több játékost is ismerek, és az edző személye is pozitív számomra. Ezek a dolgok győztek meg arról, hogy itt jó helyen leszek. Az MKC-nál szeretnék minél több játéklehetőséget kapni, és a különböző sorozatokban a lehető legjobb eredményekhez segíteni a csapatot. Lenyűgöző szezont fut a Mosonmagyaróvár, kíváncsian várom, a folytatásban mit tudnak elérni, és öröm számomra, hogy jövő szezonban már én is a csapatot erősíthetem.