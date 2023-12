Angol szakemberek irányításával egy hétig Liverpoolban edzőtáborozhat egy győrújfalui kis futballista, Majlinger Máté. A 12 éves fiatalember jelenleg a szombathelyi Illés Akadémia játékosa, s nemrég részt vett egy fővárosi kiválasztáson, ahol felfigyeltek rá a Prosoccer­global Hungary szakemberei, így részt vehet a tehetségek felkutatásával foglalkozó cég liverpooli túráján.„A Prosoccerglobal Hungary évente egyszer rendezi meg a kiválasztónapját Magyarországon annak érdekében, hogy a résztvevők tapasztalt nemzetközi szakemberek előtt mutathassák meg magukat és tanácsokat kapjanak a további fejlődésükhöz” – mondta ér­deklődésünkre Takács Gábor igazgató. – Amellett, hogy a kiválasztott fiatalok edzésekkel, angol első osztályú mérkőzések megtekintésével, stadiontúrákkal és egyéb kulturális programokkal életre szóló élményeket és tapasztalatokat szerezhetnek, lehetőséget kapnak, hogy mérkőzéseken összemérjék tudásukat az angol akadémiák hasonló korú játékosaival, így felhívhatják magukra angol szakemberek figyelmét. Volt olyan kiválasztottunk, aki aztán próbajátékon vehetett részt valamelyik Premier League-akadémián, és voltak, akiknek a képviseletét is vállalta angol játékosügynökség” – tette hozzá Takács Gábor.

Valami hasonlóban bizakodhat Majlinger Máté is, akiről egyébként nem először írunk a Kisalföldben. Máté édesapja, Majlinger Csaba a régióban ismert amatőr futballista, s nem mellesleg óriá­­si Dortmund-rajongó. Nem csoda, hogy nagyobbik gyermeke, Máté már megszületése óta tagja a német sztáralakulat hivatalos szurkolói csoportjának. Ő volt Magyarországon a legfiatalabb dokumentált Dortmund-szurkoló.

„Máté azóta focista lett, s természetesen nagyon örülünk ennek. Nem azt mondom, hogy nincs nála tehetségesebb játékos, de mentálisan nagyon erős. Hihetetlenül szorgalmas és céltudatos. Reggel, délben és este is edz, s ha hétvégén itthon van, már vasárnap fél nyolctól a pályán van – meséli fiáról az édesapa. – Bár még mindig Dortmund-szurkoló, nagy lehetőség számára ez a liverpooli túra. És hogy mennyire komolyan veszik ezt a szervezők is, arra bizonyíték, hogy szigorú házirendet, s még egy angol nyelvű fociszótárt is küldtek a tájékoztatóban. Ezekben kikötik, a csapatban senki nem káromkodhat, s mire odaérnek, meg kell tanulniuk az angol edzői utasításokat.”

A szülők nem tartanak Mátéval, de szerintük emiatt nem is lesz probléma.

„Máté már másfél éve »kollégista« Szombathelyen, így elég önálló. Azzal együtt, hogy jól focizik, kitűnő tanuló is, nem lesz vele gond Angliában sem” – teszi hozzá a fiatal játékos édesanyja.

„Amióta kiválasztottak, még keményebben, még többet edzek és az angollal is komolyabban foglalkozom. Izgatottan várom már azt az egy hetet, kihívás lesz számomra egy másik közegben kipróbálni magam, s biztosan nagyon sok erőt fog adni a további munkához, mert szeretnék minél többet elérni a fociban, minél magasabb szinten játszani” – mondta meglepően éretten az utazás kapcsán Máté, aki azt is elárulta: nyilván Szoboszlai Dominik pályafutása kiváló minta számára, de ő az általa személyesen is ismert, s nem sokkal idősebb pályatársaira – a ma már a Leverkusenben játszó Szép Mártonra, s a dunaszerdahelyi DAC-ban pallérozódó Bősze Leventére – is felnéz.