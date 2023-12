2020 nyarán érkezett Győrbe a norvég válogatott alapembere, Silje Solberg. A kitűnő kapus mindig biztos pontja a csapat védekezésének, remek sportember, aki nemzeti csapata mellett klubunk alapemberévé is vált. A Győri Audi ETO KC vezetése egyértelmű szerződéshosszabbítás szándékával ült le a tárgyalóasztalhoz - írta a gyorietokc.hu.

"Nem kizárólag a világ egyik legjobb kapusáról beszélünk, hanem egy fantasztikus emberről is. Silje teljesítményével kiérdemelte, hogy egy hosszútávú szerződéshosszabbítást ajánljuk neki. Nem titkon az volt a szándékunk, hogy a Toft, Solberg kettőssel kössünk többéves kontraktust. Idén nyáron, Silje várandóssága alatt jeleztük a prolongációs szándékunkat, azzal, hogy koncentráljon édesanyai feladataira, és majd Győrbe való visszatérése után beszélünk a részletekről. Októberben bele is vetettük magunkat a tárgyalási folyamatba, ahol kiderült, hogy családi okok miatt fontolóra vették a hazatérés lehetőségét, illetve esetlegesen csak rövidtávú szerződésben gondolkodnak klubunkkal. Ezen indokokat megértettük és el is fogadtuk, de elmondtuk, hogy a klub érdekeit mindenek előtt szem előtt tartva továbbra is hosszabb távra szeretnénk őt a csapatunkban tudni. Mivel ezt nem tudták vállalni, ezért ezúttal minden szándékunk és igyekeztünk ellenére nem került sor a szerződéskötésre. Természetesen nem haragban válunk el majd egymástól jövő nyáron, egyrészt mivel a privát, családi dolgoknak az életben sokszor prioritást kell élvezniük, másrészt mivel a következő hónapokban Silje-vel együtt fogunk mindent együtt megtenni a szezon céljainak elérése érdekében” - nyilatkozta Endrődi Péter, a Győri ETO Kft. ügyvezetője.

Nagyon nehéz döntést kellett meghoznunk, hiszen nagyon jól érzem magam Győrben. Köszönöm a bizalmat felém, a klub valóban mindenben támogatott az elmúlt évek során végig. Az életben vannak helyzetek, ahol nem csak önmagunkat, hanem a családunkat is nézni kell. Búcsúzni nem szeretnék még, hiszen a hátralevő fél évben minden fronton szeretném segíteni a csapatot.

- mondta Silje Solberg.