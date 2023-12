Bár a magyar média jelentős részében DAC néven napjainkban a Dunaszerdahely szerepel, a nyugati régióban - ezen belül is Győrött - ez a rövidítés kizárólag a Dunántúli Atlétikai Clubot illeti.

Az 1912-ben alapított, tehát jelenleg 111 éves egyesület története során megjárta a mennyet és a poklot is. Tartósan szerepelt a magyat bajnokság második vonalában, valamint a magyar kupában többször kitűnően helytállt magasabban rangsorolt ellenfelekkel szemben is.

A múltjukra büszke kék-fehérek öregfiúi harmadik éve rendezik meg több generációs találkozójukat, ami tudomásuk szerint ritkaságnak számít az országban.

„Én szerintem a Ferencvároson kívül más klubnál nincs ilyen rendszeresen megtartott, több generációt felölelő esemény - mondja Horváth Dénes, a klub egykori játékosa, majd edzője, a találkozó egyik főszervezője. - Ez a harmadik összejövetelünk és a résztvevők magas létszáma jelzi, szükség van rá. Önzetlen támogatóink, mint Kun Ferenc, Horváth Ferenc és Irmes Zsolt, egykori játékosaink jóvoltából kellemes estét tölthettünk ismét együtt.”

A nosztalgikus este résztvevői.

A hatvanas évek még élő kiválóságai voltak a legidősebb résztvevők, az utánuk következő korosztályokból az elmúlt évtizedek nagyszerű edzői, játékosai és vezetői alkották a derékhadat.

A DAC 1912 Nádorváros jelenlegi elnöke, Arnold Csaba beszámolt a résztvevőknek a megyei első osztályban szereplő csapat, illetve az utánpótlás helyzetéről. A felnőttgárda átlagéletkora is nagyjából csak húsz év.

„Amíg mi vagyunk, addig lesz DAC is. Ahogy elnézem az itt ülő, nálunk fiatalabb arcokat, akkor nem aggódom különösebben, ebben a tekintetben adott az utánunk jövő generáció. A tagjai majd életben tartják a klubot és a magasban tartják a DAC zászlaját a jövőben” - fogalmazott az elnök.

Köszöntötték Hannich Pétert, mint aki a legtöbbre vitte a DAC saját nevelésű futballistái közül.

A kivetítőn pörgő több mint száz fotó segített az emlékezésben és ahogy ilyenkor lenni szokott, beszélgetés közben sorra kerültek elő a régi történetek, amelyek többségére évtizedek múltán is szívesen emlékeznek a résztvevők.

A nosztalgikus estén felállással emlékeztek mindazokra, akik már nem lehettek ott a terített asztalok mellett és az elmúlt több mint száz évben valamilyen módon kötődtek a DAC-hoz, tettek a hajdan ismertebb klubért.

Folytatás jövő szeptemberben.