SERCO UNI Győr–TARR KSC Szekszárd 72–71 (19–17, 17–23, 18–13, 18–18)

Győr, NB I-es női mérkőzés, 300 néző. V.: Cziffra, Frányó, Földesi.

SERCO UNI Győr: Slocum 8/6, Dombai 4, CARLETON 9/6, Gyöngyösi 9/6, GOREE 13. Cs.: RUFF-NAGY D. 6/3, DUBEI 16/9, Török Á. 7/3, Molnár L., Hegedűs, Bach. Edző: Cziczás László.

TARR KSC Szekszárd: Horváth B. 8/6, BOROS 13/6, Holcz, WESTBELD 14, MONROE 11. Cs.: Árvai, Stanacev 8/6, Krnjic 4, MÁNYOKY 7/3, Theodoreán, Miklós 6/6. Edző: Djokic Zeljko.

Majdnem két percet kellett várni az első kosárra, ezt Boros révén a vendégek szerezték. A győriektől a 3. perc végén Carleton triplából volt eredményes (3–4). Továbbra sem volt sok kosár, a negyed közepén 5–6 állt az eredményjelzőn. Gyöngyösi hosszú kosárcsend után triplából volt eredményes, először vezettek a hazaiak (8–6). A 8. percben egy triplából egyenlítettek a vendégek (12–12). A szakasz hajrájában fordítottak a tolnaiak (16–17), Slocum triplával válaszolt, így a tíz perc 19–17-es győri vezetéssel zárult.

A második negyed szekszárdi kosárral kezdődött, majd egy triplát is beemeltek a vendégek (19–22). Időt kért Cziczás László. Goree harcolt ki egy helyzetet, Dombai találata után megint a zöld-fehérek vezettek (23–22). Gyöngyösi, majd Krnjic váltott triplát, ezzel egyenlő volt az állás (26–26). Fej fej mellett haladt a két csapat, de aztán egy kicsit ellépett a Szekszárd (30–35), Carleton közelije nagyon kellett a házigazdáknak. Erre is trojka érkezett a másik oldalról. A félidő hajrájában tartotta előnyét a vendéggárda, a nagyszünetben is ők vezettek (36–40).

Az első kosár a vendégeké volt a második félidőben, Slocum triplával felelt. Török hármasa után csak két pont volt a hátrány (42–44). Carleton trojkája után pedig már csak egy, Goree közelijével pedig már megint az UNI Győr vezetett (26. perc: 47–46). Szoros volt az állás, hol egyik, hol másik csapatnál volt az előny, a zárófelvonás előtt Miklós triplájára Ruff-Nagy hasonló értékű kosárral válaszolt, a szakaszt pedig Dubei két sikeres büntetője zárta (54–53).

Dubei nehéz helyzetből szerzett fontos kosarat az utolsó tíz perc kezdetén. Carleton hatalmas blokkja után Dubei a triplavonalon túlról is eredményes volt. Időt is kért Djokic Zeljko (59–53). Török növelte az előnyt, majd megtette ezt Dubei is pár perccel később (34. perc: 65–55). Négy perccel a vége előtt megfelezte a hátrányát a Szekszárd (68–63), érthető volt Cziczás László időkérése. Egy vendégtriplával már csak két pont volt a különbség, sőt, ki is egyenlített a Szekszárd (38. perc: 68–68). Másfél perccel a vége előtt Goree dobhatott két büntetőt – az egyik ment be (69–68). Dubei ziccere lecsorgott a gyűrűről, de a vendégek is pontatlanok voltak. Tizenegy másodperc volt hátra, Djokic Zeljko időt kért. A győriek hozhatták a labdát, a szekszárdiak természetesen szabálytalankodtak. Ruff-Nagy az egyiket bedobta, a másikat kihagyta, de övé lett a lepattanó. Újabb két büntetőt dobhatott, mindkétszer pontosan. Egy tripla még beesett vendégoldalról, de ez már nem számított. Carleton ráadásul még dobhatott büntetőt, ugyan mindkettő kimaradt, de a SERCO UNI Győr rendkívül nagy küzdelemben fontos győzelmet aratott.

Cziczás László: – Nagyon nehéz meccsen vagyunk túl. Euroliga-szintű találkozó volt. Kemény védekezés volt mindvégig, ezen ráadásul a másodikban még jobban szigorított mindkét oldal. Megmutattuk, hogy tudunk harcolni. Hatalmasat küzdöttünk, sok magyar játékostól jött nagyon jó teljesítmény, ami dupla öröm. Igazi csapatdiadal volt, erre lehet építeni. Készültünk egy ilyenre, hogy ennyire kiélezett végjátékban végre mi nyerjünk.

Dubei Debóra: – Gratulálok a lányoknak, az egész csapatnak, stábnak. Fantasztikus meccset játszottunk, nagybetűs csapat voltunk. A szívünket is kitettük a pályára. Nagyon fontos volt számunkra ez a győzelem. Remélem, ez a siker megadja a löketet, hogy győzelmi szériát tudjunk megkezdeni.

Djokic Zeljko: – Nagyon jó mérkőzés volt, látványos, sajnálom, hogy kikaptunk. Bíztam benne, hogy palánk alatt jobban tudunk dominálni. A második félidőben ellenfelünk volt agresszívebb. Büszke vagyok a csapatra, mert nagyon erős csapattal játszottunk szoros meccset. Látszik, hogy az Euroligában szerzett tapasztalatokat a vereségek ellenére az ilyen hőfokú meccseken tudják kamatoztatni a győriek. Ezt a korábbi években mi is megtanultuk. Sok jó dolgot csináltunk, ezekkel elégedettek lehetünk, nyilván a vereség miatt kicsit szomorúak is vagyunk. Szeretném kiemelni a hangulatot, mindkét szurkolótábor rendkívül sportszerűen buzdította csapatát.

Kathryn Westbeld: – Lassan kezdtük a meccset, az első félidőben próbáltuk a palánk alá helyezni a játékot, ami ekkor sikerült is. A második játékrészben viszont agresszívebbé váltak a hazaiak, és már nem voltunk annyira hatékonyak a centerposzton.