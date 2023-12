Április

3. A versenyengedéllyel nem rendelkező középiskolás kosarasok Diákolimpia országos döntőjében a dobogó tetejére a Pannonhalmi Bencés Gimnázium és Szakkollégium csapata állt fel. A B kategóriás kosárlabda nagyon népszerű országszerte, összesen 150 csapat nevezett be a versenyre a középiskolások között, érdekesség, hogy több mint kétszer annyi fiú-, mint lánycsapat. A fiúknál óriási csatában dőlt el az aranyérem sorsa, a döntő vége előtt 0,7 másodperccel még a Nikola Tesla vezetett, a pannonhalmiak utolsó sikeres dobása fordította meg a mérkőzést, így a bencések megvédták bajnoki címüket. Az All Star-csapatba Boldvai Koppány és Kovács András került be a pannonhalmaiak közül.

3. A leghűségesebb város közgyűlése "Sopron sportjáért" kitüntetésben részesítette Úr Csabát (49) a Soproni Vasutas Sport Egylet tenisz szakosztályának vezetőjét, a klub vezetőedzőjét. A sportoló az érettségi után került Sopronba, azóta a helyi teniszélet kiemelkedő résztvevője. Kezdetben profi játékosként az élvonalban szerepelt, többszörös magyar és vidékbajnok, volt a magyar ranglista 5. helyezettje is. A játék mellett kezdett el edzősködni, 2002 óta az SVSE főállású trénere, majd 2020-tól az egyesület tenisz szakosztályának vezetője, a 102 éves patinás klub elnökségének tagja. Számos válogatott játékost nevelt és szerzett velük országos és vidékbajnoki címeket. Munkájának sikerességét bizonyítja Babos Tímea három Grand Slam-győzelme is, aki a kezdetek kezdetén tanítványai közé tartozott Jani Rékával együtt. Huszonöt év alatt 58 bajnoki címet, 52 ezüstöt, 70 bronzot gyűjtöttek össze tanítványai. Vidékbajnokságokon szerzett 100 arany-, 91 ezüst-, 124 bronzérem díszeleg a vitrinben.

9. A Telekom Veszprém Győrben védte meg címét a férfi kézilabda Magyar Kupában, miután 35–32-re legyőzte a bajnok Szegedet a döntőben. A veszprémiek 39. alkalommal játszottak döntőt a hazai kupasorozatban, és 30. alkalommal nyertek, a hétszeres győztes Szegednek ez volt a 22. fináléjaA két csapat 187. egymás elleni tétmérkőzésén a Veszprém 52 vereség és hét döntetlen mellett 128. alkalommal győzött.

9. A Sopron KC ezüstérmes lett a férfi kosárlabda Magyar Kupában, miután a budapesti Tüskecsarnokban rendezett fináléban 92–48-ra kikapott a Falco KC-tól.

10. Az UNI Győri Úszó SE utánpótlása remekelt a Budapesten rendezett országos diákolimpia A kategóriás döntőiben. A megszerzett 31 éremnek ugyanis több mint a fele, 16 arany volt, vagyis bajnoki címet ért. Az idén 10 éves egyesület színeiben bajnoki címet szerzett Giczi Mátyás Zsolt, Megyesi Vanda, Hosszú Máté, Herman Szabó Péter, Takács Dominik, Kennedy Valér Huba, Nagy Anna Zsófia, Zámbó Virág Angyal, Pápai Olivér, Buda Levente, Pózvai Olivér

10. Huszonnégy magyar olimpikon vagy leendő olimpikon – köztük a győri Széchenyi ESE dzsúdósa, Sipőcz Richárd – cserélhette újra az autóját a NOB világszintű mobilitási partnere és a Magyar Olimpiai Bizottság stratégiai partnere, a Toyota jóvoltából. A 2024-es párizsi olimpiára készülő versenyzők új, Team Hungary-köntösbe „öltöztetett” vadonatúj, környezetbarát, öntöltő hibrid elektromos C-HR-t vehettek át.

11. Kiskunfélegyháza adott otthont az U15-ös korosztály szabadfogású és női birkózó országos bajnokságának, ami egyben a nyári, Kaposváron megrendezendő Európa-bajnokság válogatóversenye is volt. Az öt GYAC-versenyző igencsak kitett magáért, ugyanis a fiatalabb korosztályból engedéllyel „felbirkózó” Pusztai Kata magyar bajnoki címet szerzett. Az ugyancsak a fiatalabb korosztályból „felbirkózó” Kajdi Kornélt és a saját korosztályában versenyző Győri Boriszt csak a döntőben tudta megállítani riválisa. Baumann Berton és Hancz Jónás a súlycsoportjában egyaránt a 12. helyezést szerezte meg.

11. Nyolc versenyszámban állt rajtkőre a Győri Úszó Sportegyesület két versenyzője a Helsinki Swim Meet elnevezésű olimpiai kvalifikációs versenyen. A népes mezőnyben Szabó Szebasztián az első napon 100 gyorson és 50 pillangón indult, mindkét számot fölényesen megnyerte, vasárnap pedig 50 méteres férfi gyorsúszásban a döntőben aranyérme mellett 21,89 másodperces időeredményével Olimpiai A szintet úszott, maga mögé utasítva többek között olyan neveket, mint a versenyszám regnáló Európa-bajnokát, a hazai pályán versenyző Ari-Pekka Liukkonent.

Jakabos Zsuzsanna valamennyi számában győzött. Az elődöntő-döntő rendszerű, kétnapos viadalon Jakabos Zsuzsanna 2200 versenymétert teljesített, valamennyi versenyszámban első helyezést szerzett. Az első nap 200 gyors, 100 pillangó és 200 hát – valamennyi távon szezoncsúccsal győzött –, a másodikon 400 vegyes és 200 pillangó szerepelt az étlapon, a nívós mezőnyben a legtöbb aranyérmet gyűjtötte a győri klasszis.

12. A Sopron Basket és a SERCO UNI Győr jutott be a női kosárlabda NB I döntőjébe. A győriek 2016 után játszhatnak ismét nagydöntőt. Korábban egyébként a két megyei rivális háromszor vívott egymással finálét, egyszer a győriek, kétszer a soproniak örülhettek.

13. A tornászok Antalyában rendezett Európa-bajnokságán két GYAC-sportoló, Mészáros Krisztofer és Molnár Botond volt érdekelt az egyéni összetett döntőben. Mészáros Krisztofer hetedikként zárt a selejtezőben, első szerén, lólengésen hibázott, így 23. helyre került. Onnantól folyamatosan jött fel, a félidőben, az ugrás után 39.999 ponttal már a 17., míg a 4. szert, a korlátot követően a 9. pozícióban állt. Nyújtón azonban kétszer is rontott, leesett, így visszacsúszott a 21. helyre. A tavalyi Európa-bajnokság talaj ezüstérmese utolsónak mutatta be talajgyakorlatát, amelyre 13.900-as pontszámot kapott, végül 79.298-cal tizenhetedikként végzett. Molnár Botond jól kezdett gyűrűn, három szer után 40.665 ponttal 10.-ként fordult. A számára utolsó szer, a lólengés előtt pedig a 11. helyet foglalta el. 12.333-as pontszámmal fejezte be az egyéni összetettet, ezzel az Eb 14. helyén zárt úgy, hogy számára ez volt az első felnőtt nemzetközi verseny, hiszen tavaly még junior EB-aranyérmes volt egyéni összetettben.

14. Tisztújító közgyűlést tartott a Magyar Kézilabda Szövetség, amely új elnöknek az ellenjelölt nélkül induló Ilyés Ferencet választotta meg. A 229-szeres magyar válogatott átlövő a szervezetet 2015 óta irányító Kocsis Mátét váltja a poszton. Az alelnök a győri kötődésű Pálinger Katalin lett, az elnökségi tagok közé az Audi-ETO elnöke, Görbicz Anita, valamint a korábban az ETO-ban is játszó Schuch Timuzsin került be. Kocsis Máté nyolc év után nem jelöltette újra magát az elnöki tisztségre.

14. Az UNI Győr-GYVSE 10–9-re nyert Szegeden az ob I rájátszásában, ezzel nem a kiesés elkerüléséért, hanem az 5–8. helyért küzdhetett tovább a bajnokságban

15. A válogatott kapus, Szemerey Zsófi 1+1 évvel meghosszabbította szerződését a Motherson Mosonmagyaróvári KC-val – jelentette be a klub.

Szemerey Zsófi és Guntram Thurnher, az MKC elnöke a szerződéshosszabbítás után.

16. A Győri AC versenyzője, Mészáros Krisztofer ötödik lett nyújtón az antalyai torna Európa-bajnokságon. Az egyéni összetettben 17. Mészáros a hetedik eredménnyel jutott be a nyolcas fináléba. A tavaly talajon Eb-ezüstérmes győri tornász elsőként lépett a szerhez, különösebb hiba nélkül mutatta be gyakorlatát, amelyre 13,666 pontot kapott. Utóbb kiderült, hogy három ellenfelét előzte meg, és azonos pontszámmal végzett a negyedik helyezett Nestor Abaddal, de a spanyol az alacsonyabb kiinduló értékű gyakorlatára magasabb kivitelezési pontot kapott, ezzel előzte meg őt.

Mészáros Kriszofer a szerdöntők során nyújtón lett ötödik.

16. Együttműködési megállapodást kötött az NB I/B-s Agrofeed ETO-UNI Győr és az NB I-es Pick Szeged. Cél, hogy a győri csapat szegedi segítséggel jusson fel az élvonalba, illetve Győrött lehetőséget kapjanak az BL-résztvevő együttesből kikerülő kézilabdázók.

19. Az egyik legnépesebb diákolimpiai versenyszámra, a Mezei Futóbajnokságra idén is kiemelt létszám, 37 ezer induló nevezett országszerte, közülük pedig 2300 jutott el az országos döntőre. A hagyományosan a gödöllői reptéren megrendezett versenyen szinte az összes diákolimpiai korosztály részt vesz, a II-től a VI. korcsoportig. A legkisebb korosztályban a lányoknak 1,5 km-es távot kellett teljesíteni, amely fokozatosan emelkedett nem és korosztály szerint, a legidősebb fiúknak szóló 5 km-es távig. A versenyt egyéni és csapatszinten egyaránt megrendezték, a résztvevő iskolák az egyéni versenyzők mellett ötös csapatokat is indíthattak. Idén Győr-Moson-Sopron megyéből ketten szereztek érmet, mindketten aranyat. Csapatban a VI. korocsoportban a Pannonhalmi Bencés Gimnázium és Szakkolégium, egyéniben pedig a IV. korcsoportban Szabó Levente, a győri Kazinczy Ferenc Gimnázium és Kollégium diákja győzött.

21. Tizenhatodszor lett bajnok a Sopron Basket, mely a SERCO UNI Győr ellen védte meg címét, miután a harmadik mérkőzését is megnyerte a női kosárlabda NB I döntőjében. A zöld-sárgák 16. alkalommal lettek aranyérmesek. Az utolsó összecsapást 74–55-re nyerték a soproniak

23. A szervátültetettek, szervátültetésre várók és dializáltak tollaslabda kvalifikációs versenyén a soproni Varga Krisztina szerzett kvalifikációt az áprilisi szervátültetettek világjátékára Ausztráliába. A csontvelőtranszplantált sportoló, aki a sopronkőhidai büntetés-végrehajtási intézmény munkatársa, szépen szerepelt a páros versenyeken, és negyedik helyen zárta az egyéni megmérettetést.

24. Életének 81. évében elhunyt Várnagy András, a győri Széchenyi István Egyetem nyugalmazott testnevelő tanára, akinek szakmai életútja egybeforrt Győr városával, az egyetemi sporttal, a helyi egyetemmel. A szakember meghatározó szerepet vállalt abban, hogy az országban elsőként a győri főiskolán követelményorientált tantárgy lehetett a testnevelés. Sikeresen lobbizott a sportlétesítmények építéséért, bővítéséért. Eredményesen vezette az intézmény labdarúgó szakosztályát. Tanítványai négyszer hódították el az országos egyetemi, főiskolai bajnoki címet. Várnagy Andrást 1986-ban – kollégái és vezetői bizalmát megerősítve – nevezték ki az egyetemi Testnevelési és Sportközpont vezetőjének.

23. A női kézilabda Magyar Kupa-döntőben a Ferencváros 28–27-re nyert a Győri Audi ETO ellen, ezzel a fővárosi zöld-fehérek megvédték címüket. Az elődöntőben az ETO egy góllal, 27–26-ra győzte le a Debrecent, míg a Ferencváros 39–23-ra az MTK-t.

A Győri Audi ETO női kézilabdacsapata – a képen Estelle Nze Minko – nem tudta visszahódítani a Magyar Kupa-serleget a Ferencvárostól.

24. Ismét bajnok lett az Ipartechnika SE Győr a női Szuperligában. Az első helyet a BKV Előre elleni, idegenbeli 6:2-es sikerrel biztosította be az együttes. Tóth Katalin 608 fás új egyéni csúcsával fűszerezte meg ezt a diadalt az Ipartechnika, melynek ifjúsági csapata a harmadik helyen végzett.

24. A TCR Italy versenysorozatban kezdődött a győri Losonczy Levente szezonja a legendás imolai versenypályán, ahol nemsokára a Forma–1 mezőnye is összecsap. Az Aggressive Team Italia színeiben Hyundai Elantra N TCR-rel versenyző pilóta a TCR-es pályafutása során először állt dobogóra – harmadik lett –, miután első alkalommal rajtolhatott az első sorból.

25. Biztossá vált, hogy a 2023/24-es évad során a Győri Audi ETO fiatal tehetsége, Ogonovszky Eszter kölcsönben szerepel a cseh Banik Most csapatánál. A fiatal átlövő kölcsönszerződése a jövő szezonra szól a Bajnokok Ligájában idén másodszor induló cseh csapattal. A 2003-as születésű Ogonovszky Eszter 2019 nyarán került a Győri Audi ETO kötelékébe. Az első szezonja során a korosztályos csapatokat erősítette, majd munkájával kivívta a lehetőséget, hogy előbb részt vehessen a felnőtt csapat edzésein, majd mérkőzésein is bemutatkozhasson. A fiatal magyar tehetség 2021. január 3-án mutatkozott be a felnőttek között a hazai élvonalban, az Alba elleni mérkőzésen egyből megszerezte első bajnoki gólját is. A Bajnokok Ligájában 2021. február 6-án debütált Horvátországban, a Podravka elleni csoportmérkőzésen, ahol szintén meglőtte első gólját a sorozatban. Ogonovszky Eszter a felnőtt csapat tagjaként magyar bajnok, Magyar Kupa-győztes, valamint egy ezüst- és bronzérem tulajdonosa a Bajnokok Ligájában.

29. Hosszabbításos finálé után ezüstérmes lett az SKC U20-as együttese a Morgen Ferdinánd emlékbajnokságban. A döntőben a DEAC KA-tól kaptak ki a soproniak. A rendesjátékidő 63–63-mal zárult, a vége 78–70-es debreceni siker lett.

29. Rendhagyó módon, a SopronFest keretein belül rendezték több száz érdeklődő, szülő, versenyző részvétele mellett a Soproni Sportgálát. Gyermek, serdülő, ifjúsági-junior, felnőtt és szenior kategóriákban díjaztak több mint kétszáz versenyzőt. A teljesség igénye nélkül elismerést kapott a Soproni Tigrisek kerekesszékes együttese, a SMAFC Darazsak Sportakadémia Sportdarázs női kosárlabdacsapata, a Sopron Basket női kosárlabdacsapata, a SMAFC karate- és atlétika-szakosztályának versenyzői, a Széchy Tamás Sportiskola úszói, a SMAFC parasportszakosztályának sportolói, a Soproni Líceumi Vívó Egylet kiválóságai, az SVSE teniszezői, valamint a Gyevát SE ökölvívói.