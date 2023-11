Két félbeszakadt vármegyei III. osztályú bajnoki mérkőzésről is döntött az MLSZ Győr-Moson-Sopron vármegyei igazgatóság versenybizottsága.

Az október 22-én rendezett Nagyszentjános–Pázmándfalu találkozó a 78. percben félbeszakadt, mert a vendégcsapat játékosai egy, a hazaiak részére megítélt tizenegyest követően egyöntetűen levonultak a játéktérről és nem folytatták a mérkőzést. Mivel a bizottság szerint a vendégcsapat játékosai miatt szakadt félbe a mérkőzés, a pályán elért gól nélküli eredményt törölte, s a mérkőzés három pontját 3–0-ás gólkülönbséggel a hazai csapat javára igazolta. Ugyanakkor a versenybizottság a játékvezetői bizottságnál kezdeményezett egy, a találkozó játékvezetőjének és asszisztensének tevékenységével kapcsolatos eljárást is.

Mivel az összecsapás 46. percében sérülések miatt a hazai csapat létszáma hét alá csökkent, s a hazaiak nem rendelkeztek kellő számú cserejátékossal, félbeszakadt a Kóny–Bajcs bajnoki mérkőzés is. A versenybizottság a hazai gárda felelősségét állapította meg, így a pályán elért eredményt (0–5) hagyta jóvá, s a győzelemért járó három pontot a vétlen bajcsi együttes javára igazolta.

Bajnokit pótoltak

Egy, a 9. fordulóból elmaradt mérkőzést pótoltak szerda este a vármegyei II. osztály Mosonmagyaróvári csoportjában. Halászi–Duvenbeck Hegyeshalom 1–1 (0–1). Gsz.: Kellei, ill. Kocsis Z.