„A válogatott szünet után három napot tudtunk teljes kerettel készülni – mondta Gyurka János, a Motherson Mosonmagyaróvár vezetőedzője. – A Békéscsaba az előző szezonban ellenünk szerezte meg első győzelmét, ezzel pedig kellemetlen meglepetést okozott nekünk. Ellenfelünknek jó és többre hivatott kerete van. Bízom benne, hogy saját játékunkat játszva, a gyors átmeneteket pontosítva, és a védekezést tovább javítva tudunk győzni. Mentálisan rendben kell lennünk, és remélem, hogy a motiváció is erős lesz a lányokban. Mindig várjuk a hazai bajnokikat, ez most is így van, pláne, hogy idén a Békéscsaba ellen játszunk utoljára az UFM-rénában.”

Az eddig minden hazai meccsét megnyerő, nyolc győzelemmel és egy vereséggel álló MKC teljes kerettel várja a pénteki találkozót.

A két hete, a Dunaújváros elleni bajnokin agyrázkódást szenvedett Tóth Nikolett kedden tért vissza a csapathoz, de egyelőre nem tudni, pályára tud-e lépni, és ha igen, mennyit bír.