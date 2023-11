Az orvosoknak egy, a tüdeje és a szíve közötti eret is pótolniuk kellett, s azt mondták, nem valószínű, hogy teljes értékű életet élhet. Bár a 30 éves fiatalembernek – akit nyolc évvel ezelőtt, mivel az említett ér nem nőtt vele együtt, ismét operálni kellett – elmondása szerint elméletileg most is tolókocsiban kellene ülnie, mégis valóra váltotta az álmát: a jelenleg megyei III. osztályú Bajcs igazolt futballistája lett.

Akkor azt mondta, egy edzést sem hagy ki, s ugyanazokat a gyakorlatokat végzi, mint a többiek: „A meccseken egyelőre csere vagyok, tizenöt-húsz perceket játszom, de ha szükség lesz rá, akár a kilencvenet is végigfutballozom. Bevallom, maradt még egy nagy célom: szeretnék bajnoki meccsen is gólt lőni” – fogalmazott.

Nos, Márió hétvégén megszerezte első bajnoki gólját, a Bágyogszovát elleni, 12–0-ra megnyert mérkőzés 85. percében talált a kapuba.

„A szünetben már hat-nulla volt az állás, jól ment a csapatnak, s az edző a félidőben jelezte, készüljek, mert nem tíz percet fogok játszani, hanem legalább fél órát. Így is lett, a hatvanadik percben léptem pályára. Sorra jöttek a helyzetek, amelyeket a csapattársaim gólokra is váltottak. Nekem is akadt két lehetőségem, szinte azonnal, de sajnos elkapkodtam ezeket. A nyolcvanötödik percben aztán a jobbról bepasszolt labdát már sikerült a kapuba juttatnom. Leírhatatlan élmény és érzés volt gólt szerezni és ezzel a győzelmünkhöz hozzájárulni. Ahogy korábban is elmondtam, ha nem adod fel az álmod, az egyszer megvalósul. Köszönöm Győri Balázs edzőnek s a csapattársaimnak, hogy ezt a lehetőséget meg­kaptam.”