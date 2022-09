Sokan nem gondolták volna, hogy az Európa-bajnokságon tavaly mérkőzés közben szívrohamot kapó Christian Eriksen még valaha visszatér a futballpályára, ám a dán válogatott új klubjában és nemzeti csapatában is szó szerint újjászületve, nagyszerű formában, hétről hétre újra játszik. De nem kell ennyire messzire mennünk, hogy hozzá hasonló elszántságú és akaraterejű labdarúgót találjunk.

Szeder Márió, a bajcsi csapat játékosa ugyanis a veleszületett betegség és operációk ellenére is futballozik. Márió nemrég egy lapunkban megjelenő cikkre – melyben arról írtunk, hogy megrepedt egy bőnyi játékos, Lencse Dániel aortája – reagálva üzent a futballistának a Kisalföld közösségi oldalán: „Mindent bele, Dani, én két nagy szívműtét után is játszom. Tarts ki, aztán hadd szóljon. Jobbulást.”

„Lyukas szívvel születtem, huszonnyolc hónaposan műteni kellett, különben nem maradtam volna életben – mondja érdeklődésünkre a napjainkban 29 éves Szeder Márió. – Az orvosoknak egy, a tüdőm és a szívem közötti eret is pótolniuk kellett, s azt mondták a szüleimnek, nem valószínű, hogy teljes értékű életet élhetek. Elméletileg nekem most is tolókocsiban kellene ülnöm. Szerencsére nem így lett, elvégeztem előbb az általános, majd egy szakképző iskolát, szakács a végzettségem. Tizenhárom éve dolgozom a testvérem cégében, egy autószerelő-műhelyben. Ez fizikai munka, de bírom, nincs semmi gondom vele” – tette hozzá Márió, akit hét évvel ezelőtt ismét operálni kellett.

„Az az ér, amit korábban említettem, nem nőtt velem együtt, így ki kellett cserélni. Hat órán keresztül tartott a műtét, úgy tudom, elvileg ötven évig nem kell majd hozzányúlni. Amikor elolvastam a cikket Daniról, teljes mértékben átéreztem a helyzetét. Nem szeretné, de az orvosok szerint lehet, abba kellene hagynia a focit.”

Úgy gondolom, sohasem szabad feladni, hinni kell magunkban, az álmainkban, talán erre az én sorsom lehet a jó példa

Márió ugyanis már egészen kicsi kora óta futballista szeretett volna lenni. Édesapja gyakran vitte ki a helyi pályára.

„Ezer és egy emlékem van azokról a meccsekről, az ottani hangulatról. Egyértelmű lett, hogy én is focista akarok lenni. Nyilván a szüleim, akik tisztában voltak a betegségemmel, nem számoltak ezzel. Amúgy hobbiszinten, a bajcsi iskola tornatermében focizgattam, de a kispályánál sokkal többre vágytam.”

Ezért is jelentkezett aztán egy sportorvosi vizsgálatra.

„Tavaly szántam rá magam erre. Szerencsére megkaptam az engedélyt, s a bajcsi csapat is szívesen látott. Igaz, hogy ez nem az angol liga, de nem is mentem volna máshova, hiszen számomra az, hogy a saját településem csapatában focizhatok, mindent jelent. Igazolt labdarúgó lettem. Elmondhatatlan érzés volt, hogy amiről mindig is álmodoztam, valóra vált.” Emlékezetes marad az első mérkőzés, amelyen gólt lőtt.

„Még most is elérzékenyülök és libabőrös leszek, ha erre gondolok, pedig csak egy felkészülési meccs volt. A győri Cápákkal játszottunk, tizenegyesből ugyan, de én is a kapuba találtam. Fantasztikus volt.”

Azóta rendszeresen ott van bajnoki találkozókon is.

Szeder Márió

„Nagyszerű közösségbe kerültem. Ezúton is köszönöm a csapattársaimnak, edzőmnek a támogatást és a biztató szavakat. Egy edzést sem hagyok ki. Ugyanazokat a gyakorlatokat végzem, mint a többiek. A meccseken egyelőre csere vagyok, tizenöt-húsz perceket játszom, de ha szükség lesz rá, akár a kilencvenet is végigfutballozom. Bevallom, maradt még egy nagy célom. Szeretnék bajnoki meccsen is gólt lőni. Jó lenne majd valamikor Danival is találkoznom. Bízom benne, hogy teljesen felépül. Bár ő magasabb szinten játszott, de egymás ellen, ám együtt futballozni csodálatos lenne.”