UNI Győr-GYVSE–III. Ker. TVE 10–20 (1–6, 4–5, 4–4, 1–5)

Győr, ob I-es női mérkőzés, 100 néző. V.: Fodor, Tordai.

GYVSE: Szombathelyi – Rádli 1, Kenderes, Finta Zs., Molnár D. 2, Finta K. 1, Párkányi 1, Petik 4, Kiss A., Hetzl 1, Svec, Dróth, Fogarasi, Szabó I. Edző: Vogel Zsolt.

III. ker. TVE: Gresó – Brezovszki 5, Keresztes, Török D. 2, Kiss P. 2, Illés 3, Zöld 1, Huszti D., Rajna 2, Hajdú, Fodor, Gyöngyössy 5, Poor. Edző: Lukács Dénes.

A találkozó a kétszeres olimpiai bajnok Fodor Rajmund sípjelére kezdődött, a labdát a ráúszás után a vendégek hozták el, akik gyorsan be is találtak. Nehezen vette fel a meccs ritmusát a GYVSE, 0–3-nál időt is kellett kérnie Vogel Zsoltnak. Újabb gólt azonban a vendégek szereztek. A 6. percben Petik Panna távoli bombájával megtört a jég, ezzel a találattal szépítettek a hazaiak. Gyorsan jött a válasz a túloldalon, majd egy ötméteresből növelte előnyét a Kerület.

A második nyolc percben a 3. percben a házigazdák lőtték az első gólt, a vendégeknek majdnem három perc kellett ahhoz, hogy betaláljanak. Szombathelyi elkapta a fonalat a kapuban, majd gyorsan kihasználta az emberelőnyös helyzetét a győri gárda (3–7), mely Brezovszkival nem nagyon bírt, rendre átlőtte a védelmet, így nem csökkent a hátrány (4–9). A félidő hajrájában az öt gólt eggyel megtoldották a vendégek, így 11–5-re vezettek.

A második félidőben gólra gól volt a válasz, majd a fővárosiak megint rá tudtak tenni egy lapáttal, de a szakasz végére sikerült visszaállítani a félidei különbséget (6. perc: 9–15).

A zárónegyedben az első két gólt a III. ker. lőtte. Tulajdonképpen már mindkét csapat gyakorolt, egy-egy szép megoldás így is tapsra ragadtatta a közönséget, de izgalmak már nem voltak. A rossz kezdést mindenesetre bánhatja a győri csapatunk. A másodiktól a negyedik negyed közepéig ikszes meccset játszott a csapat, mely csütörtökön 12.30-tól a Fradi otthonában játszik újabb bajnokit.

A mérkőzés érdekessége, hogy a még általános iskolás Fogarasi Léna hazai medencében is átesett a tűzkeresztségen. Egy hete az UVSE ellen volt a premierje az ob I-ben.

Vogel Zsolt: – Egyik szemem sír, a másik nevet. A tíz dobott gól, a húsz kapott viszont sok. Ellenfelünk precízen játszott, megérdemelten nyert.

Fogarasi Léna: – Nagyon izgultunk, örülök, hogy ennyi lehetőséget kapott mindenki. A döcögős kezdés után összeszedtük magunkat, ez mindenképpen pozitívum.

Lukács Dénes: – Ismeretlen volt számunkra a győri csapat, melynek a második és a harmadik negyedben rendkívül összeszedett volt a játéka. Hosszabb volt a kispadunk, ez döntőnek bizonyult. Örülünk az első győzelemnek.

Keresztes Anita: – Jól kezdtünk, jól zártuk a meccset. Örülök, hogy a megbeszélt taktikai elemeket be tudtuk tartani, mindenki segítette a másikat.