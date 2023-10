Győri ETO-UNI FKC–Békés 24–23 (13–13)

Győr, NB I/B-s férfimérkőzés, 200 néző. V.: Hargitai, Markó.

ETO-UNI: PÁSZTOR – Nagy M., Kurucz 2, Takács B. 2, Ásványi 2, Lang 1, Paár 1. Cs.: VARGA I. 1 (kapus), GERDÁN, Sokoray, Sövegjártó, Rosta B., MÁTÉS 11, Bali 1, Szabados 1, Szabó Á. 2. Edző: Bencze József.

Végig nagy csatát vívott egymással a két csapat. Az első félidőben a vendégek három góllal elléptek (5–8), de a szívósan küzdő győriek fordítottak (10–9), a félidő azonban döntetlennel zárult. A fordulást követően sokáig hullámzó volt a játék, majd 19–16-nál úgy tűnt, esetleg meg tudja roppantani riválisát az ETO, de a Békés visszazárkózott (20–21). Az izgalmas hajrában a vendégek 23–22-re vezettek, de Mátés 55 másodperccel a vége előtt egyenlített. Varga védése és győri időkérés után 59:52-nél Mátés 11. találatával a vezetést is megszerezték a zöld-fehérek. A Békés edzője is időt kért, és bár csak öt másodperc volt hátra, egy hétméterest ki tudtak harcolni a látogatók, az időntúli büntetőt azonban Varga István hárította, így újabb fontos két pontot szerzett a Győri ETO-UNI FKC.

Bencze József: – A Fortunára is szükségünk volt a győzelemhez, a döntetlen talán igazságosabb lett volna. Rosszul kézilabdáztunk, sok helyzetet hagytunk ki. Ilyen nap is van egy csapat életében, de az erőnket mutatja, hogy így is nyerni tudtunk. A védekezés magas szinten volt, a kapusteljesítménnyel is elégedettek vagyunk, támadásban viszont voltak gyengébb teljesítmények. Dolgozni kell tovább, ezen leszünk.