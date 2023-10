Gyirmót FC Győr II–Komárom

Gyirmót, Alcufer Stadion, 11 óra. V.: Holczbauer.

A középmezőnyben tanyázó Komárom ellen javíthat az elmúlt fordulókban gyengélkedő Gyirmót II.

Balatonfüred–ETO Akadémia

Balatonfüred, 12.45 óra. V.: Németh G.

A múlt héten kétszer is egyenlíteni tudó győri fiatalok az otthon veretlen Balaton-partiakhoz látogatnak.

Bicske–Caola SC Sopron

Bicske, 15 óra. V.: Papp Á.

Az egyre magabiztosabb soproni gárda a legutóbbi két meccsét megnyerő Bicske otthonában lép pályára.

III. ker. TVE–Csorna

Budapest, BVSC-stadion, 15 óra. V.: Maml.

Nincs könnyű helyzetben a sereghajtó Csorna, mivel a listavezető vendége lesz, ráadásul még pontot is veszíthet a rábaközi-gárda, mert a Bicske elleni 1–1-el végződő bajnokit a vendégcsapat megóvta, mivel az indoklás szerint 16. életévét még be nem töltő labdarúgó lépett pályára a csornai együttesben, ami a versenyszabályzat szerint nem engedélyezett. Ezzel szemben az igazság az, hogy nem a fiatal játékos lépett pályára, hanem idősebb névrokona – két Németh Bence is tagja a Csornának –, ám a hivatalos jegyzőkönyvbe a fiatal labdarúgó neve került be.

A további program: Puskás Akadémia II–Haladás MÁV, 11.00. Budaörs–ZTE II, Tatabánya–Veszprém, Dorog–Kelen, 15.00.

A bajnokság állása

1. III. ker. TVE 10 7 3 0 15 – 5 24

2. Tatabánya 10 7 1 2 18 – 10 22

3. Veszprém 10 6 2 2 23 – 12 20

4. Kelen SC 10 6 1 3 12 – 9 19

5. Bicske 10 4 3 3 12 – 11 15

6. SC Sopron 10 4 2 4 19 – 12 14

7. Gyirmót II 10 4 2 4 18 – 24 14

8. Dorog 10 3 4 3 14 – 14 13

9. Balatonfüred 10 3 4 3 13 – 13 13

10. Komárom 10 3 4 3 10 – 14 13

11. Puskás A. II 10 3 2 5 13 – 15 11

12. Haladás-MÁV 10 3 2 5 15 – 18 11

13. ETO Akadémia 10 3 2 5 10 – 15 11

14. ZTE II 10 3 1 6 11 – 13 10

15. Budaörs 10 2 2 6 12 – 20 8

16. Csorna 10 1 1 8 15 – 25 4