Vereséggel búcsúzott a hétvégén a hegykői kispadtól - hazai pályán 1-2 a Lipóttal szemben -, de összességében elégedetten távozhat a vármegyei első osztályban szereplő FSC Hegykőtől Finta Zoltán, aki nemrégiben múlt 44 éves.

„Majdnem három évet töltöttem a klubnál, a tavalyi vármegyei bajnokságban újoncként a nyolcadik helyen végeztünk, ami szerintem jó teljesítmény volt egy fiatal csapattól. A mostani idényben jelenleg a hatodik a Hegykő a kiegyenlített mezőnyben, de a további szereplés már nem az én feladatom lesz, ugyanis a vasárnapi volt az utolsó mérkőzésem” - mondja a szakember.

Kicsit szokatlan, hogy idény közben érkezett a felkérés a Caola SC Sopron részéről, legyen az NB III-as gárda asszisztens edzője, de mindhárom érdekelt fél megtalálta a számára megfelelő megoldást, így az edző már most klubot válthat.

Felvetődött annak a lehetősége, hogy a télig párhuzamosan végezzem a két feladatot - a Sopronnál ebbe bele is egyeztek, mert az edzések és a meccsek időpontjai nem ütköztek volna a két csapatnál -, végül a Hegykő úgy döntött, innentől akkor inkább már az új edzővel folytatják. Szeretnék köszönetet mondani a hegykői klubnak, külön Kelemen Gábor elnöknek, hogy bizalmat kaptam az elmúlt időszakban, és hogy most nem gördítettek akadályt a távozásom elé.

Finta Zoltán ettől a héttől Bücs Zsolt vezetőedző segítője az NB III-as csapatnál.

„Ismerős közegbe kerültem, hiszen korábban hét évig voltam az SC Sopron utánpótlás edzője - folytatja Finta Zoltán. - Végigjártam a különböző korosztályokat, utoljára az U19-es csapatot készítettem fel, ami tulajdonképpen már a felnőttfutball előszobája, utána szerződtem Hegykőre. Azt megelőzően is dolgoztam környékbeli felnőttcsapatokkal, náluk is sok tapasztalatot gyűjtöttem ezen a téren. Talán azért esett rám a soproni klubvezetés választása, mert a SC Sopront és a Hegykőt egyaránt zömében fiatalok alkotják, mind a két helyen azonos koncepció mentén kell dolgozni.”

A testnevelőtanári állását megtartotta a Fáy András Két Tanítási Nyelvű Gazdasági Szakgimnáziumban: a pályán kívül is fiatalokkal foglalkozik, ezt ugyancsak hasznosítani tudja a labdarúgó edzői munkája során.