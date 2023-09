Ha a tabellára nézünk, akkor kiesési vagy akár alsóházi rangadónak is nevezhetjük az Ajka elleni mérkőzésünket, de én inkább most még a tavalyi bajnokság alapján ítélném meg a kérdést, hiszen mindkét együttes az élmezőnyhöz tartozott. Idén a négy kieső miatt különösen is érdekes a bajnokság, jelenleg mindkét gárda öt-öt ponttal a tabella alsó régiójában tanyázik, így mindenképpen fontos, ki-ki meccset fogunk játszani