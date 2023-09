A Párizs melletti Vaires-sur-Marne tavon rendezett olimpiai tesztverseny zárónapján férfi K I 1000 méteren kettős magyar siker született: a Graboplast VSE versenyzője, Kopasz Bálint győzött, Varga Ádám második lett. A két klasszis uralta a mezőnyt, végig kimagasló teljesítményt nyújtottak. Kopasz Bálint idén először indult fő számában nemzetközi versenyen, 3:27.46-os idejével kétség sem fért győzelméhez.

„Jónak éreztem a formát és örültem, hogy a döntőben nem esett az eső, mint Duisburgban. Egész kellemes hőmérsékletben és szép viszonyok között versenyezhettünk. Az oldalszél annyira nem volt kellemes, de volt hátszél is. Elég gyorsnak érzem az itteni vizet, kicsit olyan, mint Szegeden a Maty-ér. Az volt a cél, hogy jó pályát menjek, hiszen szeretnék jövőre is itt indulni K I ezer méteren és azt kívánom, hogy ez Ádámnak is sikerüljön. Nekem szimpatikus ez a helyszín, szeretnék jövőre egy hasonlóan jó pályát. Most ezt könnyedén nyertem, de jövőre egészen más lesz a felállás” – fogalmazott Kopasz Bálint.