Az elmúlt bajnoksághoz képest csupán négy csapattal kevesebb áll majd rajthoz a hamarosan kezdődő szezonban. Bár két klub teljesen eltűnik a „térképről”, jó hír, hogy több, korábban visszalépő, kizárt együttes viszont visszatér a bajnokságokba. Ami a megyei I. osztályt illeti, itt történt talán a legnagyobb változás az elmúlt bajnoksághoz képest. Míg régebben komoly rangot jelentett ebben a csoportban szerepelni, úgy tűnik, lassan lasszóval kell ide csapatokat fogni. Nyilván ennek oka elsősorban az anyagiakban keresendő, mert ugyan amatőr osztályról van szó, de nyílt titok, hogy ütőképes csapatot kialakítani, egyáltalán fenntartani csak komoly juttatások árán lehet már ezen a szinten is. A megyei I. osztály létszáma idén 15-ről 13-ra csökken.

Az NB III-ból nem „érkezett” ide kieső, míg a volt ezüstérmes SC Sopron (a bajnok Koroncó maradt a csoportban) feljebb lépett a harmadosztályba. Az amatőr licenccel – ebbe a csoportba erre is szükség van – rendelkező egyesületek közül a Ménfőcsanak és a megyei II-ben ötödik(!) Győrújfalu vállalta, míg a Pannonhalma és a II. osztályban bronzérmes Hegyeshalom, valamint az SVSE sem akart ebben a csoportban szerepelni, az Ásványráró pedig nem is adott be licenckérelmet. Bár a Soproni FAC ide adta be jelentkezését, időközben sokan eligazoltak a csapattól, amely így visszanevezett a másodosztályba. A Győrújfalun kívül új csapat lesz az osztályban a megye II-es bajnok Mezőörs, és érdekesség, hogy a korábban Credobus Tehetségközpont néven szereplő Mosonmagyar- óvár II Lipótra „költözik” és ezen a néven szerepel majd az idényben.

A megyei I. osztály mezőnye: Abda, Bácsa, DAC Nádorváros, Gönyű, Győrújbarát, Győrújfalu, Hegykő, Kapuvár, Koroncó, Lipót, Ménfőcsanak, Mezőörs, Vitnyéd.

A megyei II. osztályban ezúttal is három csoportban küzdenek majd a csapatok. A győriben maradt a 14, az óváriban viszont 16 helyett 14, míg a soproni csoportban a 13 helyett 12 gárda fog szerepelni.

Az említett Mezőörs az I. osztályban versenyez tovább, míg a SFAC visszanevezett ide, a Püski kiesett, az Enese pedig a III. osztályban indul. Onnan a Halászi, a Beled, a Győrújfalu II, a Győrasszonyfa és az Öttevény vállalta a magasabb osztályt, ám utóbbi végül visszalépett és nem is versenyeztet felnőttcsapatot.

A megyei II. osztály mezőnye, Győri csoport: Bácsa II, Bőny, Börcs, Dunaszeg, Dunaszentpál, Győrasszonyfa, Győrszentiván, Győrújfalu II, Kajárpéc, Kunsziget, Mecsér, Pannonhalma, Tét, Vámosszabadi. Mosonmagyaróvári csoport: Ásványráró, Bősárkány, Dunakiliti, Halászi, Hédervár, Hegyeshalom, Kimle, Lébény, Levél, Máriakálnok, MITE, Mosonszentmiklós, Mosonszolnok, Rajka. Soproni csoport: Beled, Fertőszentmiklós, Kapuvár II, Nagycenk, Petőháza, Rábaszentandrás, Rábatamási, Répcementi, SFAC 1900, Soproni VSE, Szany, Veszkény.

A megyei III. osztályban továbbra is öt csoport lesz. Az Agyagosszergény a múlt bajnokságból visszalépett, most nem nevezett, ahogy a Várbalog sem. Viszont itt indul a szintén visszalépő Győrzámoly, a Jánossomorja, az Ikrény és a Kimle II. A magasabb osztályból érkezik a Károlyháza, a Püski és az Enese.

Új csapatként a Bakonyszentlászló csatlakozott ismét a mezőnyhöz (tavaly Veszprém megyében versenyzett) és a Lövő, valamint az Iván is újra nevezett. További új nevező a Dunaszeg II.